Harley-Davidson будет производить мотоциклы в Китае

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший американский производитель мотоциклов Harley-Davidson договорился о сотрудничестве с китайской Qianjiang Motorcycle Company Limited для совместного производства мотоциклов в Китае.

Как говорится в сообщении Harley, размер мотоциклов будет меньше, чем у других моделей компании, они будут производиться на заводе Qianjiang и продаваться в дилерских центрах Harley в КНР.

Объем двигателя новых мотоциклов составит 338 куб. см, тогда как большинство мотоциклов, продающихся в США, имеют двигатель объемом 601 куб. см и более.

Несмотря на меньший размер, мотоциклы будут относиться к премиальным моделям, отмечается в сообщении компании. Ожидается, что новые мотоциклы поступят в продажу к концу 2020 года.

Harley хочет продавать половину своих мотоциклов на зарубежных рынках к 2027 году по сравнению с 42% в 2018 году из-за стабильного снижения продаж на внутреннем рынке.

Соглашение между Harley и Qianjiang было заключено в рамках стратегии Harley по увеличению объема производства за пределами США.

В прошлом июне компания объявила о планах перенести часть производства продукции за пределы Соединенных Штатов из-за пошлин, которые ЕС ввел в качестве ответной меры после действий США на рынках стали и алюминия.