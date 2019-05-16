Суд отклонил иск журналиста Алешковского о восстановлении привилегий в "Аэрофлоте"

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы отказался удовлетворить исковое заявление журналиста и общественного деятеля Дмитрия Алешковского, который просил признать незаконными действия авиакомпании "Аэрофлот", лишившей его бонусных привилегий за грубый комментарий в социальной сети.

"Исковые требования Алешковского оставлены без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде в четверг.

Алешковский просил суд восстановить его платиновый статус по программе лояльности "Аэрофлот Бонус" и вернуть ему накопленные мили.

Ранее журналист сообщил, что авиакомпания лишила его платинового статуса "в связи с публикацией негативных высказываний". Кроме того, с золотого до базового по бонусной программе перевозчика был понижен статус супруги журналиста - Анны Дежурко. Ее Пресненский суд привлек к разбирательству в качестве третьего лица.

Предметом конфликтной ситуации стал пост Алешковского в твиттере осенью прошлого года, в котором он опубликовал фотографию приказа за подписью гендиректора "Аэрофлота" Виталия Савельева, согласно которому сотрудникам перевозчика запрещается использовать в офисах мобильные телефоны, снабдив ее нелестным комментарием в адрес главы компании.

Савельев, в свою очередь, объяснил, что компания не против критики, но считает необходимым призывать к ответу за хамство.

Позднее Алешковский публично извинился перед гендиректором "Аэрофлота". При этом он заявил, что остается при своем мнении относительно затронутой им темы.