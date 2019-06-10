"Аэрофлот" заплатит до 104 млн рублей за план перехода на отечественный софт

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" объявил конкурс на разработку плана мероприятий для выполнения директивы правительства о переходе на российское программное обеспечение, свидетельствуют материалы системы "СПАРК-Маркетинг".

Победитель конкурса должен проанализировать существующую IT-инфраструктуру группы, сформировать перечень мероприятий для устранения факторов и барьеров, препятствующих переходу на российский софт сейчас, а также рассчитать необходимые для этого временные и финансовые ресурсы. В результате должен быть подготовлен детализированный план по переходу на преимущественное использование отечественного ПО на 2019-2021 гг., указано в материалах.

Максимальная стоимость работ оценена в 104 млн руб. Срок исполнения - до декабря 2019 года.

Как отмечается, сейчас "Аэрофлот" и его "дочки" пользуются платформами американских Sabre и IBM, немецких SAP и Lufthansa Systems Netline, а также швейцарской SITA.