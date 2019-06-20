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Акционеры "ЛУКОЙЛа" утвердили финальные дивиденды за 2018 год

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".

Таким образом, с учетом выплаты промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев в размере 95 рублей на акцию, всего за 2018 год будет выплачено 250 рублей на акцию.

Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается 9 июля.

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" по результатам 2018 года составила 219,5 млрд рублей. Акционеры решили чистую прибыль (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам девяти месяцев 2018 года в сумме 71,3 млрд руб.) в размере 116,3 млрд руб. распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли - 32 млрд руб. оставить нераспределенной.

ЛУКОЙЛ

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