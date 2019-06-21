Рынок акций РФ открылся снижением индексов на 0,3%

Акции "Башнефти" упали на 7% из-за отсечки на бирже дивидендов

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным снижением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом упали на 7% акции "Башнефти" из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2770,82 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1386,76 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 63,16 рубля (+0,27 рубля).

Подешевели из-за отсечки дивидендов рублевые акции "Башнефти" (-7% и -8,2% "префы"; дивиденды за 2018 год - 158,95 рубля на акцию каждого типа), ВТБ (-2%, до 0,03959 рубля; дивиденды - 0,0010987 рубля), также снизились бумаги "РусАла" (-1,3%), Сбербанка (-0,8%), "Ростелекома" (-0,7%), "Яндекса" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), "Распадской" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Роснефти" (-0,4%).

Подросли акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Во "втором эшелоне" в пятницу состоялась отсечка у бумаг "Селигдара" (-2,3% и -7,8% "префы", до 23,55 рубля; дивиденды - 2,25 рубля на "префы"), "МРСК Сибири" (+2%, до 0,2989 рубля; дивиденды - 0,102 копейки).

Индексы в США накануне выросли на итогах заседания Федрезерва, индекс S&P 500 (+1%, до 2954 пунктов) завершил торги на рекордном максимуме. Американский Центробанк по итогам заседания 18-19 июня принял решение сохранить базовую ставку неизменной - на уровне 2,25-2,5%, однако подготовил почву для ее снижения на следующем заседании, отметив появившуюся неопределенность в отношении перспектив экономики.

Растущая геополитическая напряженность ограничивает позитивный настрой трейдеров. Президент США Дональд Трамп признал возможность усиления враждебности в отношениях с Ираном после того, как стало известно, что Иран сбил американский беспилотник.

Между тем, в пятницу в Азии преобладает снижение индексов за исключением индикаторов Китая (японский Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,6%), проседают американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 потерял 0,2%), инвесторы оценивают геополитические факторы.

Растущая геополитическая напряженность в мире повысила спрос на активы "тихой гавани", включая японскую иену, укрепление которой отрицательно сказывается на котировках акций местных экспортеров. В пятницу иена прибавила 0,4% в паре с долларом США.

В четверг власти Ирана сообщили, что вооруженные силы страны сбили американский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство страны. Позже в Минобороны США подтвердили информацию об уничтожении беспилотника, однако заявили, что он был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.

"Иран совершил очень большую ошибку", - написал президент США Дональд Трамп в твиттере. Позднее Трамп заявил, что Иран, возможно, не хотел сбивать американский беспилотник, и сделано это было непреднамеренно. Трамп отметил, что ему "с трудом верится", что Иран мог решиться сбить американский военный самолет, и предположил, что это мог сделать "кто-то неконтролируемый и глупый".

По данным газеты The New York Times, Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, однако отменил операцию в последний момент.

На нефтяном рынке цены также корректируются вниз после резкого скачка накануне на фоне возросшей напряженности на Ближнем Востоке; цена Brent почти на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в четверг. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в пятницу составила $64,34 за баррель (-0,2% и +4,3% накануне), августовская цена WTI - $56,92 за баррель (-0,3% и +5,7% в четверг).

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, ожидания смягчения денежной политики крупных мировых центробанков остаются фактором поддержки спроса на мировых рынках акций. Вместе с тем, в краткосрочной перспективе не исключена приостановка роста вблизи психологически важного уровня 1400 пунктов по индексу РТС (по данным технического анализа, отдельные индикаторы уже указывают на "перекупленность" по индексу). На валютном рынке в начале торгов возможна стабилизация вблизи уровня 63 руб., но если закрепление ниже этого уровня состоится, станет возможным усиление спекулятивных продаж.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев также отмечает, что в пользу укрепления рубля выступает ряд факторов: налоговый период, ослабление доллара, смягчение тона Центробанков и как следствие рост привлекательности рисковых активов, а также восстановление цен на нефть. Однако на данном этапе рубль уже выглядит перекупленным и рискует навлечь фиксацию прибыли, это же касается и фондовых активов.

Рынок акций РФ уже прилично перегрет, а значит, при любом удобном моменте инвесторы могут ринуться фиксировать прибыль на привлекательных уровнях. Если в пятницу на мировых площадках активность покупателей продолжит угасать, отечественные индексы могут перейти в режим коррекции, тем более это будет выглядеть актуально перед наступлением выходных.

Аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский также считает, что существенная часть позитива уже заложена в текущие рыночные цены.

Ожидания скорого снижения ставки ФРС явно превалируют, а фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на июльском заседании в 100%, из них 24% - за снижение ставки в июле сразу на 50 пунктов. На данный момент явных поводов для столь весомого снижения не видно - американская экономика подает сигналы к замедлению (хотя бы на уровне PMI индексов), но говорить об их драматичности, вероятно, было бы преувеличением, а рисковые активы и вовсе торгуются на исторических максимумах. Однако до следующего заседания ФРС еще почти полтора месяца, и за это время состоится саммит G20, что, возможно, в некоторой степени прояснит перспективы торговых отношений между двумя крупнейшими экономиками мира, а также будет опубликован большой ряд значимой макростатистики.

В пятницу внимание участников рынка будет уделено предварительным индексам деловой активности в производстве и сфере услуг ЕС и США. При этом реакция рынка на статистику может быть неоднозначной: слабые данные подтвердят уверенность в замедлении экономического роста, но в то же время увеличат вероятность стимулов со стороны центральных банков. Ключевым же событием ближайшей пары недель, вероятно, остается саммит G20 в Осаке 28-29 июня, на котором состоится встреча между лидерами США и Китая.

Российский рынок акций выглядит как минимум локально перегретым, в базовом сценарии можно ожидать постепенного отката индекса МосБиржи в район 2750 пунктов, считает Поддубский.