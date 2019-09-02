Чиновники предложили отказаться от партнерства по добыче и разливу "Ессентуков"

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Министерство по делам Северного Кавказа предложило вывести государственную компанию КМКРиз проекта по созданию государственно-частного партнерства (ГЧП), которое консолидировало бы добычу и разлив воды "Ессентуки". Проект партнерства оказался под угрозой, пишет "Коммерсантъ".

Создать ГЧП ООО "Холдинг Аква" предполагалось на базе "Аква инвеста" Владимира Евтушенкова и Михаила Якобашвили, который владеет правами на 82% недр "Ессентуков", и КМКР, которой принадлежат права на остальные 18%. Глава Минкавказа Сергей Чеботарев написал министру экономического развития Максиму Орешкину, что КМКР следует вывести из проекта и прекратить консолидацию активов, пишет газета, ссылаясь на копию этого письма. Министр предложил сделать КМКР главным пользователем недр минеральных вод региона.

Чеботарев обратил внимание, что добычей воды "Ессентуки" №4 и №17 занимаются две компании - "Аква инвест" и КМКР. "Аква инвесту" принадлежат активы пользователей Ессентукского месторождения ООО "Холод-розлив" и ООО "КМВ-вода". КМКР разрабатывает Центральный и Средне-Ессентукский участки. Объединение активов компаний подпадет под действие антимонопольного законодательства, считает министр. В ГЧП госкомпания получит только 25%, что не позволит обеспечить контроль со стороны государства и участвовать в распределении прибыли.

Ранее о том, что консолидация активов КМКР и "Аква инвеста" может привести к нарушению законодательства о защите конкуренции и потере контроля государства за производством минеральной воды в регионе, генпрокурор Юрий Чайка предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева, напоминает газета.

В Минэкономразвитиия предложили увеличить долю государства в ГЧП как минимум до 51%, говорится в письме замминистра экономики Оксаны Тарасенко главе Минфина Антону Силуанову.

"Холдинг Аква" добывает и разливает минеральную воду под брендами "Ессентуки" №4 и №17, "Нарзан", "Нагутская" и "Славяновская" на Ставрополье. КМКР принадлежит 25% компании, 74% — у ООО "Аква инвест", еще 1% принадлежит Егору Логинову. В "Аква инвесте" 33% управляет АФК "Система" через ООО "Система телеком активы". Такая же доля у Михаила Якобашвили, сына экс-владельца "Вимм-Билль-Данна" Давида Якобашвили. Еще 5% "Аква инвеста" принадлежит ООО "Людани" Никиты Шашкина, которого называют зятем бывшего полпреда президента в СКФО Александра Хлопонина. Остальные 28% принадлежат АО "Гисар", чьим владельцем в ЕГРЮЛ указан Валерий Ковалев.

Консолидация активов позволит решить проблему контрафакта, объяснил "Коммерсанту" источник на рынке. Он напомнил, что раньше КМКР продавала воду для разлива сторонним заводам, которые "приобретали 10 литров "Ессентуков", а на рынок выпускали 100 литров". Президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков отмечает, что французская Evian много лет существует по принципу ГЧП, что доказывает эффективность модели.

При создании ГЧП передача месторождений в частную собственность не обсуждается, поменяется только держатель лицензи, объяснил гендиректор "Холдинга Аква" Сергей Лобанов. Его компания готова передать в СП 82% коммерческого дебита вод "Ессентуки" и три завода, а КМКР — только добывающую инфраструктуру в отношении оставшихся 18% "Ессентуков" и некоторых других вод. При этом 25% даст госкомпании право вето на принятие стратегически важных решений, добавил Лобанов. В АФК считают, что модель ГЧП выгодна всем участникам. Гендиректор КМКР Евгений Левицкий сказал, что судьба проекта обсуждается в правительстве.