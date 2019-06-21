Орешкин спрогнозировал рост ВВП РФ в июне выше майских 0,2%

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Рост ВВП РФ в июне будет выше майского показателя, слабые результаты последнего месяца пока не дают оснований ожидать рецессии, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

ВВП РФ в мае вырос всего на 0,2% после 1,7% в апреле. За 5 месяцев экономика прибавила 0,7%.

"Есть общая проблематика первого полугодия, связанная с одновременным ужесточением (денежно-кредитных условий на фоне повышения НДС - ИФ) и нехваткой спроса. Что в мае добавилось - это история с длинными праздниками, которые повлияли (на темпы роста - ИФ)", - сказал Орешкин журналистам в Минске в пятницу.

В мае 2019 г. было сразу на два рабочих дня меньше, чем в том же месяце 2018 г.

"Месячные данные ВВП - они всегда волатильны. Третий квартал будет на самом деле определяющим с точки зрения динамики в целом по году. Второе полугодие будет определяющим", - заявил министр.

По его словам, в июне динамика ВВП будет лучше майской. "Выше, чем в мае, конечно (будет рост - ИФ)", - сказал он.

Отвечая на вопрос о теоретической возможности технической рецессии по итогам I-II кварталов, Орешкин отметил: "Что такое рецессия? Рецессия - это устойчивое снижение, видное на большом количестве индикаторов. Пока вряд ли (стоит ждать техническую рецессию - ИФ)".

Действующий прогноз Минэкономразвития по динамике ВВП на 2019 год - рост на 1,3%. При этом в министерстве отмечали, что есть предпосылки к более высокому росту по итогам года, но уточнение прогноза будет сделано только в августе.

ЦБ в минувшую пятницу на фоне слабого первого квартала (+0,5%) наоборот понизил свой прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,-1,5% с 1,2-1,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июня, по росту ВВП на 2019 год составляет 1,2%.