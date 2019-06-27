ФАС пригрозила наказать "Открытие" из-за упоминания в слогане статуса госбанка

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Промокампания банка "Открытие", который в рамках санации перешел под контроль ЦБ РФ и теперь решил воспользоваться своим квазигосударственным статусом для привлечения клиентов, вызвала недовольство не только финансового, но и рекламного регулятора.

ФАС России "рассматривает вопрос о применении мер антимонопольного реагирования" в связи с использованием банком "Открытие" слоганов "надежный государственный банк непрерывных улучшений" и "надежный государственный банк нашего времени", сообщила пресс-служба ведомства.

"Использование финансовыми организациями при продвижении своих услуг указания на прямое или косвенное государственное участие в уставном капитале финансовой организации или на ее вхождение в группу лиц с иными хозяйствующими субъектами с государственным участием при конкретных обстоятельствах можно рассматривать в качестве недобросовестной конкуренции, не только в связи с получением нерыночных преимуществ организациями, указывающими при рекламе своих услуг на наличие в их уставном капитале государственного участия, но и в связи с тем, что такие действия могут противоречить требованиям разумности и справедливости и причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам, не имеющим в своих уставных капиталах наличия государственного участия", - заявила антимонопольная служба.

ФАС напомнила о совместном письме с ЦБ РФ от 24 августа прошлого года "О продвижении финансовыми организациями своих услуг", которое носит рекомендательный характер для финансовых организаций. Письмо стало "первым шагом к предупреждению возможного возникновения недобросовестной конкуренции на рынке", следующим шагом станет внесение ФАС до конца года в правительство проекта федерального закона, устанавливающего запрет на указание в рекламе финансовых услуг и финансовой деятельности на прямое или косвенное государственное участие в уставном капитале.

Банк "Открытие" в четверг объявил о новой стратегии продвижения и позиционирования бренда. Кредитная организация намерена позиционировать себя как "надежный государственный банк непрерывных улучшений", отмечается в сообщении "Открытия". Новый слоган бренда "Открытие" - "государственный банк нашего времени", слоган имиджевой кампании - "меняемся вместе с вами".

ЦБ РФ, являющийся основным акционером банка, сразу заявил, что категорически против упоминания подконтрольной кредитной организацией аффилированности с государством.

"Банк России как регулятор финансового рынка и как основной акционер банка "Открытие" выступает категорически против использования "Открытием" слогана "государственный банк нашего времени" и любых маркетинговых акций, указывающих на долю государства в банке", - сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

"Такое позиционирование банка прямо противоречит интересам развития конкуренции в банковской сфере и противоречит стратегии развития банка "Открытие". К ответственным сотрудникам и руководству банка "Открытие" в связи с этой ситуацией будут применены меры со стороны Банка России. Банк России подтверждает планы продажи банка "Открытие" в течение ближайших лет", - отметил регулятор.

ЦБ и ФАС в августе 2018 года опубликовали информационное письмо, в котором не рекомендовали финансовым организациям при распространении информации о своих услугах, в том числе рекламного характера, указывать в качестве преимущества или иным образом привлекать внимание потребителя к факту наличия государственного участия в организации.

Комментарий Задорнова

Отвечая на вопрос, обсуждалась ли с Банком России и ФАС рекламная кампания, в центре которой сделан упор на государственный статус, председатель правления "Открытия" Михаил Задорнов сказал журналистам: "Если мы будем каждое свое движение обсуждать с многочисленным количеством регуляторов, мы будем все время стоять на месте. Это мой простой ответ".

По его словам, новая кампания не противоречит планам приватизации банка в будущем. "Приватизация когда? Летом 2021 года. На сколько рассчитана наша кампания? На два года. Все абсолютно так, как было задумано. Мы двигаемся четко в своих первоначальных планах", - добавил Задорнов.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие", месяц спустя - об оздоровлении группы Бинбанка. В начале 2019 года завершился процесс объединения "Открытия" и Бинбанка. Банк России владеет 99,99% объединенного "Открытия".

Банк "Открытие" по итогам первого квартала 2019 года занял 7-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА.