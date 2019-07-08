Deutsche Bank сократит 18 тыс. сотрудников

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Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Deutsche Bank AG объявил о "радикальной трансформации" бизнес-модели, которая, как ожидается, позволит банку стать более прибыльным, увеличить доходы акционеров и обеспечить долгосрочный рост бизнеса.

Среди ключевых моментов реструктуризации - существенное сокращение инвестиционно-банковских операций, а также снижение ежегодных расходов к 2022 году на 6 млрд евро (примерно 25%) - до 17 млрд евро.

Трансформация бизнеса потребует сокращения числа рабочих мест на 18 тыс., до 74 тыс. к 2022 году, говорится в пресс-релизе Deutsche Bank.

Банк создаст специальное подразделение - Capital Release Unit (CRU), которому передадут активы с низкой доходностью или не соответствующие его новой стратегии на общую сумму порядка 74 млрд евро.

Главный исполнительный директор Deutsche Bank назвал готовящуюся трансформацию бизнеса "самой глубокой за десятилетия".

Deutsche Bank планирует финансировать реструктуризацию за счет внутренних ресурсов при сохранении минимального показателя достаточности капитала первого уровня (Tier 1) в 12,5% и, таким образом, не будет выплачивать дивиденды на обыкновенные акции в 2019 и 2020 гг. При этом банк ожидает, что реструктуризация позволит ему высвободить капитал в размере 5 млрд евро, который он начнет возвращать акционерам за счет выкупа акций и выплаты дивидендов в 2022 году.

Реструктуризация будет стоить Deutsche Bank 7,4 млрд евро в период до 2022 года. В 2019 году разовые расходы составят порядка 5,1 млрд евро, из которых 3 млрдевро будут отражены в отчетности за второй квартал.

С учетом этих расходов отчетность банка за апрель-июнь, по предварительным оценкам, покажет доналоговый убыток в размере 500 млн евро и чистый убыток в 2,8 млрд евро. Без учета расходов на реструктуризацию Deutsche Bank зафиксировал бы доналоговую прибыль в размере 400 млн евро и чистую прибыль в 120 млн евро во втором квартале. Квартальная выручка банка, как ожидается, составила 6,2 млрд евро.

Главные направления

Инвестиционно-банковское подразделение сфокусируется на направлениях, где Deutsche Bank традиционно достаточно силен, в том числе на финансировании торговых операций, консультировании клиентов, операциях с активами с фиксированной доходностью и с валютами, говорится в пресс-релизе банка. При этом размер операций с активами с фиксированной доходностью и, главным образом, с инструментами на процентные ставки будет урезан.

Кроме того, Deutsche Bank откажется от торговых операций с акциями. Банк заключил предварительное соглашение с французским BNP Paribas, который возьмет на себя обслуживание клиентов немецкого банка в сегменте первичного финансирования, а также электронной торговли акциями. В дальнейшем Deutsche Bank планирует передать французскому банку соответствующие технологии, а также часть сотрудников.

Deutsche Bank рассчитывает, что в будущем почти 75% выручки инвестиционно-банковского подразделения будут генерировать направления бизнеса, в которых банк входит в пятерку лидеров рынка.

Реструктуризация также включает в себя создание подразделения Corporate Bank, которое будет центром обслуживания корпоративных клиентов Deutsche Bank и Postbank. Ядром этого бизнеса станет подразделение, занимающееся проведением международных сделок (Global Transaction Bank, GTB).

Deutsche Bank намерен до 2022 года направить 4 млрд на улучшение контроля соблюдения регулятивных положений и норм. Кроме того, банк выделит 13 млрд евро на технологии, в том числе оптимизацию IT-инфраструктуры, дигитализацию операций и усиление внутренних средств контроля.

На прошлой неделе стало известно, что глава инвестиционно-банковского бизнеса Deutsche Bank Гарт Ричи уходит в отставку с 31 июля. Его обязанности возьмет на себя Кристиан Севинг.