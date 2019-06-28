Поиск

ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Банк России отменил предписания о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации, направленные 6 мая в адрес предпринимателя Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей (фактически 100%) микрофинансовой компании (МФК) "4финанс" и "СМСФИНАНС", сообщается на сайте регулятора.

Как пояснил агентству "Интерфакс" представитель Finstar Financial Group, которая включает активы Бойко в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования, предписания были выданы из-за предоставления в ЦБ некорректной информации, которая в дальнейшем была скорректирована. Это позволило исключить Бойко из "черного списка" ЦБ и снять ограничения на основании федерального закона №281-ФЗ, который устанавливает требования к деловой репутации акционеров и руководителей финансовых организаций.

Основанная в 1996 году Бойко инвестгруппа Finstar включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования. Среди принадлежащих ему непрофильных активов - парфюмерно-косметическая сеть "Рив Гош" и международная развлекательная сеть Ritzio Entertainment Group. Предприниматель является основателем Фонда поддержки параолимпийского спорта "Параспорт".

В России действуют принадлежащие Бойко МФК "4финанс" и "СМСФИНАНС", а также микрокредитные компании "Джет Мани Микрофинанс" и "Лига денег".

По версии журнала Forbes, в 2019 году Бойко в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России занял 82-е место с состоянием $1,2 млрд.

Как сообщала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова, в "черный список" регулятора по состоянию на начало февраля 2019 года внесены сведения о 7 тыс. 204 лицах (по кредитным организациям - 5 тыс. 864, по некредитным - 1 тыс. 340).

Банк России ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона. В нее вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), чья деловая репутация не соответствует требованиям закона.

В ЦБ активно работает комиссия по обжалованию решений о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации.

ЦБ РФ Олег Бойко

Новости по теме

Новости

Nord Stream 2 AG отозвала в Дании первую из трех заявок по маршруту газопровода

Белорусский оператор "Дружбы" введет свои точки контроля качества российской нефти

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с "Газпромом" о поставках газа

Миллер объяснил необходимость для Киева контракта с "Газпромом" о поставках газа

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

ЦБ предупредил о рисках роста долговой нагрузки на население

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

Кудрин обещал взять под контроль KPI руководителей госкомпаний

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

"Газпром" выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды

Рубль подешевел к доллару и евро после переговоров Путина и Трампа

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

"Дело "Рольфа" возбуждено в отношении четырех человек

Лидеры БРИКС спрогнозировали умеренный рост мировой экономики до конца 2020 года

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');