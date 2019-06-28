ЦБ снял претензии к репутации предпринимателя Бойко и отменил свои предписания

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Банк России отменил предписания о выявлении факта неудовлетворительной деловой репутации, направленные 6 мая в адрес предпринимателя Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей (фактически 100%) микрофинансовой компании (МФК) "4финанс" и "СМСФИНАНС", сообщается на сайте регулятора.

Как пояснил агентству "Интерфакс" представитель Finstar Financial Group, которая включает активы Бойко в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования, предписания были выданы из-за предоставления в ЦБ некорректной информации, которая в дальнейшем была скорректирована. Это позволило исключить Бойко из "черного списка" ЦБ и снять ограничения на основании федерального закона №281-ФЗ, который устанавливает требования к деловой репутации акционеров и руководителей финансовых организаций.

Основанная в 1996 году Бойко инвестгруппа Finstar включает активы в более чем 30 странах мира в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования. Среди принадлежащих ему непрофильных активов - парфюмерно-косметическая сеть "Рив Гош" и международная развлекательная сеть Ritzio Entertainment Group. Предприниматель является основателем Фонда поддержки параолимпийского спорта "Параспорт".

В России действуют принадлежащие Бойко МФК "4финанс" и "СМСФИНАНС", а также микрокредитные компании "Джет Мани Микрофинанс" и "Лига денег".

По версии журнала Forbes, в 2019 году Бойко в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России занял 82-е место с состоянием $1,2 млрд.

Как сообщала директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова, в "черный список" регулятора по состоянию на начало февраля 2019 года внесены сведения о 7 тыс. 204 лицах (по кредитным организациям - 5 тыс. 864, по некредитным - 1 тыс. 340).

Банк России ведет базу данных, в которую включается информация о лицах, чья деловая репутация признана не соответствующей требованиям закона. В нее вносятся сведения о лицах, занимавших должности в кредитных и некредитных финансовых организациях либо являвшихся владельцами крупных пакетов акций (долей) кредитных организаций (контролерами таких владельцев), чья деловая репутация не соответствует требованиям закона.

В ЦБ активно работает комиссия по обжалованию решений о признании лица не соответствующим квалификационным требованиям или требованиям к деловой репутации.