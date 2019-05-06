ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Банк России направил в адрес Олега Бойко, как лица, имеющего право косвенно распоряжаться более 10% долей ООО микрофинансовой компании (МФК) "СМСфинанс", предписание о выявлении факта его неудовлетворительной деловой репутации, говорится в сообщении регулятора.

Согласно информации на сайте компании, москвич Олег Бойко является единственным владельцем микрофинансовой компании через кипрскую Piressa Holdings Limited.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО МФК "СМСфинанс", учрежденное в 2011 году, в августе 2012 года включено в реестр микрофинансовых организаций, с апреля 2016 года является членом СРО "МиР". Piressa Holdings Limited стала ее владельцем в январе 2018 года.

Уставный капитал МФК "СМСфинанс" составляет 162,5 млн рублей. Согласно бухгалтерскому отчету за 2017 год, денежные потоки от текущих операций компании составили 2,2 млрд рублей, выручка - 1,6 млрд рублей, чистая прибыль - 44 млн рублей.

Бойко - основатель и председатель наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group, которая включает активы в сфере финансовых технологий, цифровых услуг и онлайн-кредитования.

Бойко с 1994 года входил в совет директоров ОРТ и наблюдательный совет Сбербанка, в 1990-1995 годах был владельцем банка "Национальный кредит", который позже продал.

В 1996 году он с партнерами основал инвестиционную группу Finstar Financial Group. Среди наиболее значимых активов в разное время значились "Евразхолдинг", латвийский банк Baltic Trust Bank, международная развлекательная сеть Ritzio Entertainment Group и парфюмерно-косметическая сеть "Рив Гош".

ОАО "Евразхолдинг" он создал в 1999 году вместе с Александром Абрамовым и до марта 2004 года был там председателем совета директоров. В 2004 году Бойко продал свою долю (25%) за $600 млн.

В 2002 году совместно с партнерами Бойко создал Ritzio Entertainment Group на базе приобретенной доли в московской сети игровых салонов "Вулкан", а в 2006 году стал президентом компании. Сейчас Ritzio Entertainment Group владеет более чем 250 игорными залами в Германии, Румынии и Хорватии.

В 2007 году Бойко приобрел контрольный пакет (75%) акций парфюмерно-косметической сети "Рив Гош", 51% акций которой в 2012 году предприниматель продал, по оценке участников рынка, примерно за $300 млн.

Finstar Financial Group в 2009-2010 годах инвестировал в развлекательный сектор, а именно в лотерейный бизнес. В 2010 году ООО "Спортлото", конечный бенефициар которого - Бойко, получило госконтракт на проведение двух тиражных и 10 бестиражных лотерей в поддержку Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. Позже Бойко продал принадлежавшего ему оператора "Спортлото" Сбербанку. К началу 2014 года Бойко продал все лотерейные и букмекерские активы в России и за рубежом.

В 2012 году структуры Бойко приобрели 75% латвийской компании 4finance. Траст, подконтрольный семье Бойко, в начале 2015 года снизил свою долю в 4finance с 75% до 49%.

В 2016 году Finstar совместно с Holtzbrinck Ventures инвестировали 31,5 млн евро в немецкую онлайн-платформу кредитования Spotcap, предоставляющую кредитные услуги малому и среднему бизнесу.

В апреле 2017 года Бойко заявил о намерении инвестировать в финтех-бизнесы и R&D направление портфельных компаний группы $150 млн в течение следующих 5 лет. Работать с финансовыми стартапами Finstar собирался через дочернюю компанию FinstarLabs, которая является R&D-центром. В начале 2017 года офис FinstarLabs открылся в Берлине. В компанию уже вложено $30 млн.

В 2013 году Finstar также стал совладельцем компании Fashion TV, управляющей 13 одноименными локальными телеканалами в разных странах.

По версии журнала Forbes, в 2018 году Бойко в рейтинге 100 богатейших бизнесменов России занял 64-е место с состоянием $1,5 млрд.