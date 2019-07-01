Источник сообщил о значительном сокращении погрузки РЖД в июне

Показатель упал на 8,25% в годовом измерении, вопреки прогнозам самой компании

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В июне 2019 года среднесуточная погрузка на сети ОАО "Российские железные дороги" составила 3,283 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с деятельностью компании. Это соответствует 98,49 млн тонн в целом за месяц.

В июне 2018 года погрузка составила 3,578 млн тонн в среднем в сутки. Таким образом, в июне 2019 года она снизилась на 8,25% в годовом измерении. В компании прогнозировали, что в этом месяце погрузка вырастет на 0,1% (до 3,582 млн тонн). Эту информацию озвучивал замглавы монополии Алексей Шило.

Позднее 1 июля пресс-служба РЖД сообщила, что погрузка в июне снизилась на 5,4% в годовом измерении и составила 101,6 млн тонн.

Компания с октября представляет статистику с учетом железных дорог Якутии, где является перевозчиком. При этом до конца прошлого года погрузка в республике считалась как "новый груз", поэтому сравнение шло с данными за тот же период 2018 года только по сети РЖД. С января 2019 года статистика дается в сопоставимых цифрах (в показателях 2018 года учитывается отправка грузов из Якутии).

В "старом" формате статистики в октябре РЖД отмечали рост на 0,3%, в ноябре - на 1,5%, в декабре - падение на 1,1%. В "новом" формате в январе вновь был зафиксирован рост - на 1,6% (3,4 млн тонн в среднем в сутки), в феврале он был минимальным - 0,1% (3,571 млн), в марте - 0,5% (3,655 млн).

Зимние "качели" показателя эксперты связывали с "особенностями учета погрузки на рубеже года". На апрель в РЖД планировали рост погрузки на 1,3% (на уровне 3,686 млн тонн), говорил источник "Интерфакса", однако по факту показатель упал на 1,9% (до 3,57 млн тонн).

По данным компании, в середине весны существенно замедлилась динамика погрузки основного вида грузов из перевозимых по железной дороге - каменного угля. "Сокращение роста погрузки в апреле вызвано и более ранним началом речной навигации, куда традиционно в теплое время года переключается часть строительных, нефтяных и других грузов. Кроме того, были широко развернуты ремонтно-путевые работы, что повлекло ряд ограничений по пропуску грузовых поездов", - также говорил представитель компании.

Кроме того, из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры на фоне введения в отношении российского металла в Евросоюзе и США заградительных пошлин падала погрузка черных металлов. Объемы отправки зерна также оказались меньше ожидаемых из-за "исчерпания экспортных запасов внутри страны и высокой стоимости тонны российской экспортной пшеницы".

В мае погрузка сократилась на 3,8% (до 3,565 млн тонн в среднем в сутки) при плане роста на 0,5% (до 3,583 млн тонн). По итогам января-мая показатель ушел в "минус" (упал на 0,7%, до 532,1 млн тонн), хотя еще по итогам первых четырех месяце годав динамика была слабо положительной - +0,1%. Замглавы РЖД Алексей Шилов объяснял это снижением погрузки зерна, которая в мае сократилась на 67% и падением строительных грузов больше чем на 5%.

"Также в связи с остановкой деятельности некоторых нефтеперерабатывающих предприятий и внеплановыми ремонтами на восьми крупнейших заводах второй месяц подряд отмечается снижение погрузки нефтяных грузов - в мае отставание составило 1,7 млн тонн (-8,6%)", - пояснял "Интерфаксу" представитель РЖД. Динамику не переломили даже дополнительные объемы перевозок, связанные с инцидентом на нефтепроводе "Дружба".

Июльский план работы "Российские железные дороги" вновь сверстан с символическим "плюсом" (+0,2%, 3,49 млн тонн в среднем в сутки), сообщал источник "Интерфакса".

На 2019 год РЖД закладывали прогноз роста погрузки не менее чем на 1,5%. Шило отмечал зимой, что в компании допускают рост показателя сверх плана, поскольку "груза сегодня достаточно". В июне он говорил, что прогноз погрузки компания пока не пересматривает, рассчитывая на ее рост в дальнейшем.

В 2018 году погрузка на сети РЖД выросла на 2,2%, до 1,29 млрд тонн.