РЖД готова перевозить уголь на запад со скидками в обмен на увеличение перевозок

Предложение будет действовать, пока в Европе держатся низкие цены на уголь

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - В ОАО "РЖД" подтвердили, что готовы по просьбе производителей угля дать скидку на перевозки угля на запад в обмен на гарантированное наращивание объемов перевозок. Речь идет о периоде, пока на мировых рынках держатся низкие цены на уголь, пишет "Коммерсантъ".

РЖД "прорабатывает вопрос о предоставлении скидки на перевозку угля по недозагруженным направлениям, в частности в порты юга и северо-запада", сказал изданию представитель компании. По его словам, обсуждаемая скидка может нивелировать введенную с нынешнего года экспортную надбавку на перевозку угля". Железнодорожная компания хочет дать сигнал рынку: "ставки должны снижаться по всей цепочке перевозок — на предоставление вагонов, на перевалку в порту, фрахт", - только в этом случае угольщики смогут увеличить объемы отгрузки.

В 2019 году уголь в Европе подешевел почти в два раза, до $49 за тонну в июне, разница с ценами в Азии достигла $30 за тонну. Нарастить поставки угля на восток сложно из-за высокой загрузки железных дорог, объясняет издание. С 2019 года кроме индексации тарифа на перевозки была введена экспортная надбавка в 8% и повышен на 6% тариф на порожний пробег, тогда как раньше для угольщиков экспортную надбавку обнулял понижающий коэффициент.

Ранее губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев просил РЖД сделать для перевозок угля скидку 12,8%, максимально возможную в рамках тарифного коридора, установленного антимонопольной службой. Взамен он предлагал гарантировать поставки из Кузбасса в западном направлении 51,4 млн тонн угля в июле-декабре 2019 года. По его словам, угольщики могли бы отказаться от скидки в случае роста цен на уголь.

Гарантия поставок поддержала бы погрузку РЖД, которая в июне, по данным компании, снизилась на 5,4% в годовом измерении, в том числе из-за снижения перевозок угля.

Источник "Коммерсанта" в отрасли отметил, что вопрос о гарантированных объемах отгрузки угля зависит от размера скидки, которую даст РЖД, и его еще нужно посчитать. Другой источник издания высказал мнение, что предлагаемая скидка не компенсирует потерь угольщиков, как, впрочем, и скидка в 12,8%.