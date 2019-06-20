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В ЦБ назвали актуальным вопрос о замене инвестора в рамках санации "Уралсиба"

Ранее в четверг стало известно о смерти владельца банка Владимира Когана

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о замене инвестора в рамках санации банка "Уралсиб" в связи со смертью основного владельца Владимира Когана актуален, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ РФ.

Там отметили, что тема может обсуждаться после того, как будут определены наследники Когана.

"Вопрос о передаче банка "Уралсиб" в ФКБС (Фонд консолидации банковского сектора, подконтролен ЦБ) не рассматривается. Санация банка осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления", - подчеркнул Банк России.

Ранее в четверг стало известно о смерти Когана после продолжительной болезни.

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Уралсиб Владимир Коган

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