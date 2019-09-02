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Погрузка РЖД в августе выросла на 0,2%

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - В августе 2019 года погрузка на сети ОАО "РЖД" составила 109 млн тонн, это на 0,2% больше, чем в августе 2018 года, сообщила компания.

В среднесуточном выражении это соответствует 3 млн 515,1 тыс. тонн. Грузооборот снизился на 2,1%, до 213,6 млрд тонно-километров (с учетом рейсов порожних вагонов - тоже на 2,1%, до 271,2 млрд тонно-километров).

План работы компании на августа предполагал среднесуточную погрузку на уровне 3,515 млн тонн с ростом на 0,2%, говорил ранее источник агентства в РЖД. Замглавы РЖД Павел Иванов при этом отмечал, что компания "пока ориентируется на уровень прошлого года", причем "это наш скромный прогноз", но "есть более оптимистичный - от 1% до 2%".

Компания с октября представляет статистику с учетом железных дорог Якутии. При этом до конца прошлого года погрузка в республике считалась как "новый груз", поэтому сравнение шло с данными за тот же период 2018 г. только по сети "Российских железных дорог". С января 2019 года статистика дается в сопоставимых цифрах (в показателях 2018 г. учитывается отправка грузов из Якутии).

В "старом" формате статистики в октябре РЖД отмечали рост на 0,3%, в ноябре - на 1,5%, в декабре - падение на 1,1%. В "новом" формате в январе вновь был зафиксирован рост - на 1,6% (3,4 млн тонн в среднем в сутки), в феврале он был минимальным - 0,1% (3,571 млн), в марте - 0,5% (3,655 млн).

На апрель в РЖД верстали план погрузки с ее ростом на 1,3% (3,686 млн тонн в среднем в сутки), говорил источник "Интерфакса", однако по факту этот показатель составил "минус 1,9%" (3,57 млн тонн).

В мае негативные тренды еще более усилились: отправка сократилась на 3,8% (до 3,565 млн тонн в среднем в сутки) при плане роста на 0,5% (до 3,583 млн тонн). В июне динамика "провалилась" до "минус 5,4%" (3,38 млн тонн) при прогнозе роста на 0,1% (до 3,582 млн тонн). Иванов объяснял падение "конъюнктурой рынка грузовых перевозок", а также ограничениями инфраструктуры в восточном направлении - на Транссибирской и Байкало-Амурской магистралях. Повысить показатели, по его словам, в компании рассчитывали за счет прироста погрузки российских портов. Определенную роль, по его мнению, на южном направлении могла сыграть 7,4%-ная тарифная скидка на перевозки угля в порты Азово-Черноморского бассейна, которая была введена на 2-месячный период с 16 июля. В итоге в июле погрузка вышла на прошлогодний уровень, составив 3,483 млн тонн в среднем в сутки при плане роста на 0,2% (до 3,49 млн тонн).

Между тем, по итогам января-августа 2019 г. погрузка остается на 1,1% меньше, чем в том же периоде 2018 года - 850,5 млн тонн. На 1,3% сократилась отправка угля (до 246 млн тонн), на 1,7% - нефти и нефтепродуктов (до 154,1 млн тонн), на 1,3% - строительных грузов (до 84,1 млн тонн), на 1,4% - промышленного сырья и формовочных материалов (до 23,5 млн тонн), на 6,1% - лесных грузов (до 29,3 млн тонн), на 4,6% - черных металлов (до 50,1 млн тонн), на 0,5% - их лома (до 10 млн тонн), на 0,9% - кокса (до 7,2 млн тонн), на 1,1% - химикатов и соды (до 17,5 млн тонн), на 3,3% - цветной руды и серного сырья (до 13,1 млн тонн), на 29,4% - зерна (до 12,6 млн тонн).

По прогнозу компании, погрузка в 2019 года должна вырасти не менее чем на 1,5%. В 2018 году РЖД отчиталась о росте показателя на 2,2%, до 1,29 млрд тонн.

РЖД Павел Иванов Якутия

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