Поиск

Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании валютными курсами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп снова обвинил Европу и Китай в манипулировании валютными курсами и заявил, что Америка должна адекватно на это ответить. Он написал об этом в твиттере.

По его мнению, Китай и Европа ведут "большую игру по манипулированию" валютными курсами и вливают деньги в свои системы, чтобы конкурировать с США. "Мы должны им соответствовать, иначе останемся болванчиками, которые только сидят и вежливо смотрят, как другие страны продолжают играть в свои игры", - заявил он.

На прошлой неделе Трамп обвинил в манипулировании курсами главу Европейского центробанка Марио Драги, который допустил, что ЕЦБ введет новые стимулирующие меры для экономики еврозоны. Президент заявил, что слова Драги немедленно привели к ослаблению евро к доллару США, что несправедливо облегчило Европе конкуренцию с Америкой. Он добавил, что такими же манипуляциями занимается и Китай.

В апреле Трамп критиковал Китай уже в паре с Россией, обвиняя их в искусственной девальвации валют.

В мае глава Минторговли США Уилбур Росс предложил ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. В результате эти страны больше не смогут заниматься манипулированием курсов в ущерб американским рабочим и предприятиям, объяснил министр.

На это председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для таких обвинений нет никаких оснований. Она напомнила, что у ЦБ плавающий курс и регулятор не проводит интервенций для поддержания определенного курса рубля.

США Дональд Трамп Китай Европа

Новости

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ в рамках "ипотечных каникул"

"Северсталь" выкупит у "Силовых машин" долю в СП с германской Linde

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Сеть "Красное и белое" перерегистрировалась на Кипре перед слиянием с "Дикси"

Microsoft и Amazon задумались о переносе производства из Китая

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

РФ попросила венесуэльскую PDVSA зарегистрировать юрлицо для работы в Москве

Индекс МосБиржи вновь обновил максимум

В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

В России запустили эксперимент по документальному отслеживанию импорта

В Сбербанке сменился ответственный за развитие экосистемы

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам

Банк "Открытие" подал рекордный иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам

Минпромторг подписал СПИКи с несколькими автоконцернами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');