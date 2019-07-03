Трамп обвинил Европу и Китай в манипулировании валютными курсами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп снова обвинил Европу и Китай в манипулировании валютными курсами и заявил, что Америка должна адекватно на это ответить. Он написал об этом в твиттере.

По его мнению, Китай и Европа ведут "большую игру по манипулированию" валютными курсами и вливают деньги в свои системы, чтобы конкурировать с США. "Мы должны им соответствовать, иначе останемся болванчиками, которые только сидят и вежливо смотрят, как другие страны продолжают играть в свои игры", - заявил он.

На прошлой неделе Трамп обвинил в манипулировании курсами главу Европейского центробанка Марио Драги, который допустил, что ЕЦБ введет новые стимулирующие меры для экономики еврозоны. Президент заявил, что слова Драги немедленно привели к ослаблению евро к доллару США, что несправедливо облегчило Европе конкуренцию с Америкой. Он добавил, что такими же манипуляциями занимается и Китай.

В апреле Трамп критиковал Китай уже в паре с Россией, обвиняя их в искусственной девальвации валют.

В мае глава Минторговли США Уилбур Росс предложил ввести компенсационные пошлины на товары из стран, которые занижают курсы своих валют по отношению к доллару. В результате эти страны больше не смогут заниматься манипулированием курсов в ущерб американским рабочим и предприятиям, объяснил министр.

На это председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что для таких обвинений нет никаких оснований. Она напомнила, что у ЦБ плавающий курс и регулятор не проводит интервенций для поддержания определенного курса рубля.