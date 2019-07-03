Рынок акций РФ в среду обновил максимум индекса МосБиржи на бумагах Газпрома

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду продолжил обновление максимума по индексу МосБиржи на фоне коррекционного отскока нефти и роста фондовых площадок Европы и США, локомотивом подъема выступили бумаги "Газпрома", обновившие на закрытие торгов максимум с августа 2008 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2823,95 пункта (+0,5%, максимум дня и новый пик - 2827,69 пункта), индекс РТС - 1401,52 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 3,7%.

Доллар поднялся до 63,47 рубля (+0,15 рубля).

Подорожали перед отсечкой дивидендов акции "Аэрофлота" (+3,7%) и "Татнефти" (+1,4% и +2,5% "префы"); также выросли бумаги АФК "Система" (+3,6%, до 10,9 рубля), ПАО "Полюс" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+2,6%), "Газпрома" (+2%, до 251,6 рубля), "Мечела" (+1,8%), "Интер РАО" (+1%), "Россетей" (+0,8%), "Мосбиржи" (+0,8%), "Роснефти" (+0,7%), "Яндекса" (+0,6%), "Мобильных телесистем" (+0,6%).

Акции АФК "Система" прибавили уже более 10% после прошедшего в конце июня годового собрания акционеров - инвесторам понравились планы компании по сокращению долгов. Как сообщил на годовом собрании акционеров основной бенефициар корпорации Владимир Евтушенков, "Система" в 2019 году постарается снизить долговую нагрузку на 70 млрд рублей, что поможет АФК "попасть в комфортную зону и в этой зоне дальше развиваться". По состоянию на 31 марта 2019 года финансовые обязательства корпоративного центра АФК "Система" составили 231,5 млрд рублей - на 0,4% ниже, чем годом ранее. Целевой показатель долговой нагрузки для АФК - 140-150 млрд рублей.

Подешевели в среду из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2" акции "Ростелекома" (-1,8%, до 79,19 рубля и -3,2% "префы", до 63,05 рубля; дивиденды составляют 2,5 рубля на акцию каждого типа), также просели бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1%), "Распадской" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%).

В среду в Азии преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 снизился на 0,5%, китайский Shanghai Composite потерял 0,9%), однако продолжила рост Европа (FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,7-0,8%), "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,5% и обновил максимум, превысив 2990 пунктов).

На рынках сохраняются опасения, что торговое соглашение между США и Китаем не будет заключено в ближайшем будущем. Отсутствие конкретных деталей и жесткие позиции обеих сторон делают вероятность заключения торговой сделки лишь немногим более высокой, чем до встречи руководителей США и КНР, полагают эксперты.

Однако вышедшая в США в среду макростатистика оказалась в целом хуже прогнозов, что подогрело ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва США.

Индекс занятости в производственном секторе США ADP Employment в июне показал прирост 102 тыс. рабочих мест при прогнозах увеличения на 140 тыс. По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса США в мае вырос на 8,4% - до максимальных с начала года $55,5 млрд при прогнозах роста до $54 млрд. Апрельский дефицит в размере $50,8 млрд был пересмотрен с повышением до $51,2 млрд.

Кроме того, индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в июне упал до минимальных с июля 2017 года 55,1 пункта при прогнозах снижения до 56 пунктов с майских 56,9 пункта.

Нефть в среду скорректировалась вверх после обвала накануне из-за обеспокоенности замедлением роста глобальной экономики, отскоку помогла статистика о запасах сырья в США. Американский институт нефти (API) сообщил накануне, что резервы нефти в стране за минувшую неделю сократились на 5 млн баррелей.

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США оказалась менее оптимистичной, что несколько сдержало коррекцию нефти вверх. Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 1,09 млн баррелей при прогнозах снижения на 3 млн баррелей, также меньше ожиданий снизились резервы бензина.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $63,03 за баррель (+1% и -4,1% во вторник), августовская цена WTI - $56,42 за баррель (+0,3% и -4,8% накануне).

Как отмечает эксперт "БКС Брокер" Дмитрий Бабин, в среду торги на рынке акций начались с отката индексов вслед за нефтью, но затем рынок перешел к восстановлению, индекс МосБиржи обновил исторический максимум, демонстрируя более сильную динамику на фоне поступательного снижения рубля (этот фактор поддержал акции экспортеров).

В целом ситуация на мировых рынках улучшилась благодаря заявлению советника президента США по торговле, согласно которому внешнеторговые переговоры Вашингтона и Пекина движутся в нужном направлении. Однако на протяжении предыдущей фазы американо-китайского переговорного процесса было множество подобных оптимистичных заявлений, поэтому сейчас, когда большинство рисковых активов и рыночных индикаторов находится на многолетних или исторических вершинах, вряд ли на одних словесных интервенциях они смогут продолжить устойчивый рост, считает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, рынок акций РФ вырос на фоне подъема площадок Европы и США, а также отскока нефти, несмотря на достаточно слабые данные Минэнерго США. Индекс МосБиржи продолжает двигаться в рамках краткосрочного восходящего тренда, берущего начало от майских минимумов. Ближайшими поддержками для рублевого индикатора выступают отметки 2780 и 2730 пунктов, а целью роста - район 2900 пунктов.

Доллар сделал еще один шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 64 руб./$1. В ближайшее время "быки" могут попробовать воспользоваться отсутствием поддержки рубля со стороны экспортеров, а также ожиданиями обратной конвертации полученных дивидендов и протестировать эту отметку. Однако сил на ее пробой может не хватить - вероятным выглядит восстановление цен на нефть, что сдержит активность покупателей доллара.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы S&P 500 и Dow Jones достигли новых максимумов - инвесторы сохраняли оптимизм в отношении снижения процентных ставок в США уже в июле. Отчет ADP показал ускорение темпов роста занятости в стране в июне до 102 тыс. с майских 41 тыс. Такие данные, с одной стороны, говорят о приемлемом состоянии американской экономики, а с другой - не отрицают необходимость ее поддержки. В пятницу официальный отчет представит Минтруда США.

В Европе инвесторы благоприятно восприняли перспективу прихода нынешней главы МВФ Кристин Лагард на пост председателя ЕЦБ позже в этом году. В целом настроения на мировых фондовых площадках подогреваются ожиданиями относительно смягчения денежно-кредитной политики центробанков и надеждами на разрешение торговых разногласий США и Китая. В четверг день обещает быть более спокойным ввиду выходного в США, считает аналитик.

Как отмечают аналитики Sberbank CIB, в Европе были обнародованы имена кандидатов на замещение наиболее значимых должностей в ЕС. В частности, управляющий директор МВФ Кристин Лагард была номинирована на должность президента ЕЦБ. В США президент Дональд Трамп выдвинул двух своих претендентов на посты в руководстве Федрезерва - многие справедливо полагают, что в случае их назначения они будут выступать за смягчение денежно-кредитной политики регулятора.

Структура ОПЕК+ теперь станет более формальной. Члены ОПЕК+ не только продлили на 9 месяцев срок действия ограничений на добычу, но и подписали хартию о сотрудничестве, которая формально устанавливает структуру взаимодействия для группы стран - производителей нефти, выходящей за пределы нефтяного картеля, хотя и менее жесткую, чем у ОПЕК. Эта группа по-прежнему рассматривается как структура, отдельная от ОПЕК.

Аналитики Альфа-банка также отмечают ряд важных кадровых перестановок в составе парламента Европы, что подогревает фондовые рынки региона. Так, например, назначение директора-распорядителя МВФ Лагард главой ЕЦБ вместо Драги может привести к дальнейшим монетарным стимулам регулятора, что поддержит целый ряд активов, в том числе акции. Сейчас инвесторы ждут заседания ФРС, которое состоится в конце июля.

По словам аналитика ИК "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, доходность по инструментам с низким риском продолжает снижаться - 10-летние казначейские обязательства США уже приносят всего 1,95% дохода в год. Соответственно, если валюты фондирования теряют свою доходность, то капитал идет туда, где может заработать больше. Российский рынок - один из объектов таких инвестиций.

Перед дивидендной отсечкой выросли бумаги "Аэрофлота" (дивиденды - 2,69 рубля на акцию) и "Татнефти" (32,38 рубля на акцию каждого типа), также сохраняется повышенный спрос на бумаги АФК "Система", которая постепенно выходит из кризиса, связанного с огромными выплатами по иску "Роснефти" и "Башнефти" .

Российскому рынку акций внешние тревоги пока не мешают обновлять исторические максимумы по индексу МосБиржи. Высокая доходность акций крупнейших корпораций привлекает нерезидентов в условиях падения доходностей валют фондирования, поэтому нельзя исключать дальнейшего роста, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами подъема выступили акции ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+40,7%), ПАО "Фармсинтез" (+8,8%), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+4,3%), "Трансконтейнера" (+4%), "ТГК-1" (+2,8%).

Подешевели бумаги ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (-6,3%), "МРСК Северо-Запада" (-5,2%), ПАО "Мультисистема" (-4,6%), ПАО "Тантал" (-3,1%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-2,8%), "Русгрэйн холдинга" (-2,8%), "Аптечной сети 36,6" (-2,6%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 45,405 млрд рублей (из них 11,186 млрд рублей пришлось на "Газпром" и 7,929 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка ).