Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,29-63,37 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,37 руб. (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,48 руб. (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,8 копейки к уровню закрытия среды, до 67,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,09 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях сниженной активности участников рынка. Активность торгов, как ожидается, останется слабой в течение всей сессии, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня независимости. В центре внимания рынков остаются торговые переговоры между США и Китаем, которые могут возобновиться на будущей неделе, сообщил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кадлоу.

При этом он не назвал точной даты возобновления личных переговоров лидеров двух государств, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно.

Цены на нефть опускаются в четверг после скачка на 2% по итогам предыдущей сессии. Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на пять единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 1,08% - до $63,13 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,17% - до $56,67 за баррель.

Как сообщалось, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей. Резервы бензина уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,2 млн баррелей.