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Рубль немного подешевел к доллару и евро из-за выходного дня в США

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного повышаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабеет к бивалютной корзине в условиях низкой активности участников рынка из-за выходного дня на американских биржах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,29-63,37 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,37 руб. (+4,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 71,48 руб. (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 6,8 копейки к уровню закрытия среды, до 67,02 рубля.

Доллар при этом оказался на 12,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,09 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях сниженной активности участников рынка. Активность торгов, как ожидается, останется слабой в течение всей сессии, поскольку рынки США закрыты в связи с празднованием Дня независимости. В центре внимания рынков остаются торговые переговоры между США и Китаем, которые могут возобновиться на будущей неделе, сообщил журналистам экономический советник американского президента Ларри Кадлоу.

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При этом он не назвал точной даты возобновления личных переговоров лидеров двух государств, заявив, что они начнутся "в ближайшее время" и что об этом будет объявлено дополнительно.

Цены на нефть опускаются в четверг после скачка на 2% по итогам предыдущей сессии. Данные о запасах энергоносителей в США, обнародованные накануне министерством энергетики, вызвали неоднозначную реакцию у трейдеров, поскольку падение запасов нефти, хотя и продолжилось третью неделю подряд, было более слабым, чем ожидалось.

Поддержку рынку оказали данные нефтесервисной компании Baker Hughes, сообщившей о снижении числа действующих нефтедобывающих установок в США за минувшую неделю на пять единиц - до 788. Еженедельные данные были обнародованы Baker Hughes раньше обычного, поскольку в четверг американские рынки закрыты в связи с праздником (День независимости).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 1,08% - до $63,13 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,17% - до $56,67 за баррель.

Как сообщалось, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 28 июня, снизились на 1,1 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали их падение на 3,7 млн баррелей. Резервы бензина уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,4 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей.

Добыча нефти в США на прошлой неделе выросла на 100 тыс. баррелей в сутки - до 12,2 млн баррелей.

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