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Правительство США попросило суд отклонить иск китайской Huawei

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Американское правительство в среду обратилось с ходатайством в окружной суд США по Восточному округу Техаса, попросив отклонить иск китайской телекоммуникационной компании Huawei о признании незаконным включения ее в черный список, сообщили СМИ.

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В сообщениях отмечается, что ходатайство мотивировано тем, что, поскольку Huawei все еще находится в черном списке, запросы американских компаний о выдаче им лицензий на ведение бизнеса с ней рассматриваются "с самым пристальным вниманием, касающимся учета интересов национальной безопасности".

Huawei подала иск против правительства США в начале марта, заявив, что закон, ограничивающий ее американский бизнес, является неконституционным.

Вопрос о введении США ограничений на деятельность китайской компании обсуждался на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина "на полях" саммита G20 в Японии.

По итогам переговоров Трамп сказал журналистам, что американские компании могут продавать свое оборудование Huawei - то оборудование, "с которым нет больших проблем в плане национальной безопасности".

США Huawei

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