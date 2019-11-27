Поиск

Deutsche Bank продал Goldman Sachs активы на $51 млрд

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Deutsche Bank продал американскому Goldman Sachs портфель ценных бумаг номинальной стоимостью 40 млрд фунтов стерлингов ($51 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и отмечает, что германский банк избавился от ненужных ему активов.

Предметом сделки стали долговые бумаги emerging markets. Они были балансе подразделения, операции которого банк планировал свернуть, отмечают источники агентства.

Deutsche Bank отказывается от тех направлений бизнеса, в которых он не смог успешно конкурировать с другими банками. Сокращение объема активов на балансе является одним из базовых моментов стратегии реорганизации бизнеса, обнародованной банком в июле этого года.

Goldman Sachs ранее купил, по крайней мере, один пакет ценных бумаг, выставленный на продажу Deutsche Bank. В сентябре этого года американский инвестбанк приобрел азиатскую часть портфеля деривативов на акции Deutsche Bank.

Deutsche Bank Goldman Sachs

Новости по теме

Новости
Российско-украинский газовый конфликт

Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

Шведский суд отклонил апелляцию по первой жалобе "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

"Аэрофлот" оценил в $100 млн оснащение самолетов видеокамерами

"Аэрофлот" оценил в $100 млн оснащение самолетов видеокамерами

"Транснефть" вывела трубопроводную систему Восточная Сибирь-Тихий океан на максимальную мощность

Сын Николая Патрушева учредил АНО "Центр "Арктические инициативы"

Греф призвал не обязывать банки принимать юридически значимые решения на основе биометрии

"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

"Большая тройка" обжаловала штрафы за отказ дать ФНС детализацию счетов клиентов

Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности

Банк Англии выписал Citigroup рекордный штраф за ошибки в отчетности

Сотрудники оборонного предприятия получили условные сроки за хищение 115 млн рублей

"Амурсталь" допустила закрытие предприятия из-за обысков и проверок

Мантуров заверил, что господдержка компенсирует повышение утильсбора в цене автомобиля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');