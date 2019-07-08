Рынок акций открылся снижением индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен blue chips вслед за мировыми фондовыми индикаторами после выхода в США сильной статистики по рынку труда, сократившей ожидания смягчения монетарной политики Федрезерва в июле; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли 0,8-0,9% на фоне отката ряда "тяжелых" бумаг из-за отсечки на бирже дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2811,24 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1388,13 пункта (-0,8%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 5,8%.

Доллар вырос до 63,97 рубля (+0,16 рубля).

Упали из-за отсечки дивидендов за 2018 год акции "АЛРОСА-Нюрба" (-11,1%, до 84,6 тыс. рублей; дивиденды 10 тыс. 395 рублей на акцию), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (-9,5%, до 138,5 рубля; дивиденды 15,38 рубля на акцию), "Мобильных телесистем" (-5,7%, до 268,6 рубля, дивиденды 19,98 рубля на акцию), "Русгидро" (-5,3%, до 0,5889 рубля, дивиденды 0,0367 рубля на акцию), "ЛУКОЙЛа" (-2,5%, до 5325 рублей, дивиденды 155 рублей на акцию), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (-2,4%, до 242 рублей, дивиденды 6,96 рубля на акцию).

Также подешевели бумаги "Интер РАО" (-2%)," Аэрофлота" (-1,2%), ВТБ (-0,9%), "Мосбиржи" (-0,8%), "Россетей" (-0,8%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,6%), "Газпрома" (-0,6%).

Подросли бумаги АФК "Система" (+0,5%), "РусАла" (+0,4%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Индексы в США в пятницу снизились, рынок негативно отреагировал на более сильный, чем ожидалось, отчет по рынку труда США, который ослабил ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).

Число рабочих мест в экономике США в июне 2019 года увеличилось на 224 тыс. при прогнозах роста на 160-165 тыс. Безработица в США в июне выросла до 3,7% с майских 3,6%, являющихся минимумом с 1969 года, на фоне общего увеличения численности занятого населения.

По данным CME, до публикации июньского отчета по американскому рынку труда трейдеры были уверены в том, что Федрезерв снизит ставку на заседании 30-31 июля, и вопрос заключался только в степени снижения.

Порядка 25% трейдеров полагали, что ФРС может уменьшить ставку сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) на июльском заседании - до 1,75-2% с текущих 2,25-2,5%.

Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, после публикации статданных трейдеры все еще рассчитывают на снижение ставки, однако не более чем на 0,25 п.п. Вероятность снижения ставки на 0,5 п.п. теперь оценивается рынком лишь в 5,9%, тогда как ожидания ее уменьшения хотя бы на 0,25 п.п. остались на уровне 100%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые отношения США и Китая. Решение лидеров двух стран возобновить переговоры оказало поддержку финансовым рынкам, несмотря на отсутствие новых деталей.

Официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил в минувший четверг, что торговое соглашение между двумя странами должно предусматривать полную отмену введенных ранее пошлин. Это противоречит позиции США, которые ранее дали понять, что некоторые пошлины должны остаться в силе.

Следом в понедельник снижается фондовая Азия (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite упал на 2,5%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в условиях торговой войны США с Китаем, однако сильный отчет по рынку труда поднял вопрос о том, посчитает ли центробанк необходимыми новые стимулы, пишет MarketWatch.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла с полугодовым докладом о кредитно-денежной политике в комитете по финансовым услугам Палаты представителей и банковском комитете Сената.

Нефть утром в понедельник стабильна, трейдеры следят за ситуацией вокруг Ирана, который в воскресенье официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. Цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $64,39 за баррель (+0,3% и +1,5% в пятницу), августовская цена WTI - $57,65 за баррель (+0,2% и +0,3% в пятницу).

Эксперты опасаются, что эскалация напряженности вокруг Ирана создаст проблемы для поставок нефти с Ближнего Востока. В то же время сохраняются сомнения в том, что глобальный спрос на нефть будет расти, учитывая отсутствие торгового соглашения между США и Китаем, а также сигналы ослабления темпов подъема мировой экономики.

Иран заявил, что его отступление от ряда обязательств по СВПД означает, что Иран не выходит из него, а пытается спасти. При этом Тегеран не исключает, что продолжит сокращать свои обязательства вплоть до выхода из СВПД, если подписанты соглашения не будут выполнять свои обязательства.

Европейские страны призвали Иран отказаться от решения об отступлении от обязательств, но угроз введения ими санкций в отношении Тегерана пока не поступало.

Тем временем госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана и обеспечит его изоляцию в ответ на "расширение ядерной программы".

Ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев ожидает в начале торгов коррекции вниз по индексу РТС из-за ухудшения внешнего фона. Сильные данные по рынку труда США, смена главы ЦБ Турции и усиление геополитической напряженности в связи с иранской ядерной программой сформировали новостную среду, благоприятную для доллара США и "защитных" активов, но не для развивающихся рынков акций. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение наметившегося повышения доллара с выходом к отметке 64 руб./$1.

Руководитель аналитического отдела ИК "Инстант инвест" Александр Тимофеев также отмечает, что проводом для угасания оптимизма в сегменте рисковых активов послужила неплохая статистика по американскому рынку труда. Игроки восприняли цифры как сигнал к менее агрессивному смягчению политики ФРС, несмотря на то, что показатели зарплат, которые служат барометром инфляции, немного не дотянули до прогнозных значений.

Одновременно статистика спровоцировала всплеск спроса на доллар, хотя рост курса может оказаться непродолжительным, поскольку вышедшей статистики по рынку труда определенно недостаточно, чтобы заставить Федрезерв воздержаться от снижения ставок в конце июля. Как только участники рынка это осознают, в чем может помочь слабый экономический отчет из США, воодушевление доллара сойдет на нет.

Фактором риска также является заявление президента США Дональда Трампа в пятницу, что Вашингтон может ввести дополнительные пошлины на китайские товары, если власти Штатов этого захотят. Угроза новой эскалации конфликта способна негативно отразиться на самочувствии фондовых площадок в начале новой недели, включая российские. В целом же пока предпосылок для перелома "бычьего" тренда на российском рынке акций не наблюдается, считает Тимофеев.