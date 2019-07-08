В Одессу прибыла первая в истории Украины партия нефти из США

Танкер Wisdom Venture, доставивший первую в истории Украины нефть из США, в Одесском порту Фото: Архип Верещагин/ТАСС

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Из США в Одессу прибыл американский танкер Wisdom Venture с первой в истории Украины партией американской нефти, сообщается на сайте порта.

Судно привезло 75 тысяч тонн нефти с месторождения Bakken для Кременчугского НПЗ; ее отгрузка займет около 36 часов.

"В свое время через порт шла транзитом в больших объемах нефть из России и Казахстана, венесуэльская для Мозырского НПЗ в Белоруссии. Сейчас периодически заходят танкеры с сырьем из Азербайджана. Новому грузопотоку из США также будет предоставлен качественный сервис по перевалке", - заявили в администрации Одесского порта.

Вслед за первой закупкой должны последовать еще несколько; следующий танкер из США может прибыть в Одессу уже в августе.