Белоруссия обнаружила недолив растительного масла в российском импорте

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия проверила импортируемое из РФ фасованное подсолнечное масло и обнаружила недолив в 80% проверенных партий. Об этом сообщает пресс-служба Госстандарта республики в понедельник.

Проверки начались в первом полугодии 2019 года после того, как некий гражданин пожаловался в Госстандарт, заподозрив, что в упаковке гораздо меньше масла, чем это было заявлено на этикетке.

Белорусское ведомство проверило 47 партий импортного подсолнечного масла шести изготовителей. Оказалось, что 38 партий не соответствовали количеству, задекларированному в маркировке продукции.

Белорусская сторона выдала 25 запретов на реализацию партий, три предписания об устранении нарушений. В суды было направлено 29 протоколов об административных правонарушениях.

Некоторые импортеры отреагировали на проверки и отозвали из розничной сети или перемаркировали партии подсолнечного масла с несоответствием.

Чтобы Росстандарт принял меры, в российское ведомство направили информацию о нарушениях в отношении продукции шести изготовителей - ООО "Благо-Юг", ООО "Аквилон", ООО "ТД "Жемчужина Поволжья", ООО "КПК", ООО "ПК "Наш продукт", ООО "Компания Благо".

В Белоруссии считают, что предотвратить случаи недолива и недовеса помогло бы проведение входного контроля импортерами. В комитете также планируют ускорить разработку единого технического регламента ЕАЭС. Он установит обязательные для соблюдения требования к фасованным товарам.