Правообладатели настояли на удалении пиратских сайтов из поисковой выдачи

Предполагается, что это лишит пиратов возможности эффективно дублировать ссылки на контент

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Крупные медиакомпании, среди которых "Газпром-медиа", ВГТРК, "Национальная медиа группа" и "Первый канал", обратились в Роскомнадзор с предложением включить в новые антипиратские поправки норму о досудебном удалении доменов из поисковиков, сообщила во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на письмо правообладателей заместителю руководителя Роскомнадзора Вадиму Субботину.

"Правообладатели хотят получить еще больше возможностей блокировать пиратские ресурсы без обращения в суд. Удалять из поисковиков отдельные страницы с пиратскими ссылками недостаточно, настаивают телеканалы, онлайн-кинотеатры и продюсеры: если сайт регулярно распространяет нелегальный контент, то поисковик вообще не должен выдавать на него ссылки", - говорится в публикации.

Инициатива была обнародована в рамках работы над проектом антипиратского закона, который планируют подготовить к началу сентября. Поводом для досудебного удаления домена из поиска предлагается считать наличие на одном ресурсе десяти и более ссылок с пиратским содержанием, пишет издание.

"Удаление ссылки по одной без привлечения суда далеко не всегда эффективно, потому что сайт быстро публикует ту же пиратскую ссылку на соседней странице, и она снова становится доступна в выдаче. Это решается только блокировкой всего ресурса", - приводит газета слова одного из авторов письма.

При этом Роскомнадзор считает подобную инициативу недоработанной, заявил собеседник издания в ведомстве. В Роскомнадзоре полагают, что досудебные блокировки целых доменов могут привести к злоупотреблениям, пишут "Ведомости".

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что поправки в антипиратское законодательство, разработанные на основе меморандума, заключенного ранее правообладателями, "Яндексом" и другими интернет-площадками, внесут в Госдуму в конце июля.

Меморандум о совместной борьбе с пиратством был заключен между правообладателями и компаниями "Яндекс", Mail.ru Group и Rambler 1 ноября 2018 года на фоне судебного разбирательства между телеканалами холдинга "Газпром-медиа" и "Яндексом" из-за ссылок на пиратский контент в сервисе "Яндекс.Видео".

К началу июня 2019 года более 300 тыс. ссылок на пиратские ресурсы и их "зеркала" удалены из поисковой выдачи в соответствии с созданным после подписания меморандума реестром.