До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета "Туполева"

Модель протестируют в аэродинамической трубе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России в 2019 году пройдут испытания модели сверхзвукового делового самолета разработки "Туполева" со сниженным уровнем звукового удара. Его испытают в аэродинамической трубе, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

Эксперты должны рассчитать параметры звукового удара на крейсерском режиме полета, выбрать оптимальный вариант компоновки самолета и испытать модель в трубе, чтобы определить его характеристики.