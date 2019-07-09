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До конца года пройдут испытания сверхзвукового делового самолета "Туполева"

Модель протестируют в аэродинамической трубе

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России в 2019 году пройдут испытания модели сверхзвукового делового самолета разработки "Туполева" со сниженным уровнем звукового удара. Его испытают в аэродинамической трубе, сообщил "Интерфаксу" источник в авиапроме.

Эксперты должны рассчитать параметры звукового удара на крейсерском режиме полета, выбрать оптимальный вариант компоновки самолета и испытать модель в трубе, чтобы определить его характеристики.

В результате будет создана электронная геометрическая модель сверхзвукового самолета с минимальным уровнем звукового удара при сохранении требуемых летно-технических характеристик, добавил собеседник агентства.

По его данным, испытания пройдут в сверхзвуковой аэродинамической трубе Т-313 Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (ИТПМ СО РАН).

В пресс-службе "Туполева" от комментариев отказались.

Снижение уровня шума гражданских самолетов и выработка международных норм по звуковому удару являются одной из наиболее актуальных проблем авиапрома.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявлял, что в Объединенной авиастроительной корпорации с 2022 по 2026 год может быть начато эскизное, а затем и рабочее проектирование нового сверхзвукового самолета.

Туполев РАН Денис Мантуров Минпромторг ОАК

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