Мантуров рассказал о ходе работ над сверхзвуковым гражданским самолетом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Разработка сверхзвукового гражданского самолёта находится на стадии предпроектных исследований, сообщил "Интерфаксу" глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"На протяжении последних лет консорциумы промышленных компаний и учёные в США, Европе, Японии ведут свои разработки сверхзвукового самолёта. Конструкторские бюро ОАК и наши отраслевые институты, в том числе ЦАГИ и ЦИАМ, проводят аналогичные предпроектные исследования", - заявил Мантуров.

"Мы внимательно следим за ходом работ", - подчеркнул министр.

Он отметил, что "создание нового коммерчески эффективного сверхзвукового гражданского самолёта - самый большой вызов для современной мировой гражданской авиации".

Рыночная ниша для сверхзвуковых авиалайнеров на данный момент весьма небольшая, сказал Мантуров.

"Учитывая значительный объём инвестиций, выделяемых Минпромторгом на модернизацию предприятий авиационной промышленности и научных организаций, эти уникальные новые компетенции и технологии, безусловно, будут задействованы в создании нового сверхзвукового пассажирского самолёта, в случае, если проект будет признан целесообразным", - заявил Мантуров.

"Однако, учитывая существующие нормативные ограничения на эксплуатацию сверхзвуковых пассажирских самолётов, потенциальная рыночная ниша для таких самолётов представляется довольно небольшой", - отметил министр.

В ноябре 2018 года гендиректор Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) Кирилл Сыпало сообщил, что лётный образец сверхзвукового пассажирского самолёта может быть готов через 2-3 года.

"Вместе с "Туполевым" сейчас идёт активнейшая работа, отобраны три компоновки. Я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем их представить, презентовать на соответствующих выставках", - сказал гендиректор ЦАГИ.

Он отметил, что институт также активно продвигает тему бизнес-версии сверхзвукового самолёта.

Модель лёгкого сверхзвукового делового самолёта (ЛСДС), который сможет летать со скоростью 1800 км/ч на расстояние до 7 тысяч километров, была продемонстрирована ЦАГИ на выставке "Гидроавиасалон" в сентябре 2018 года.

"Благодаря особой компоновке и соплу с системой шумоглушения аэродинамические характеристики летательного аппарата высоки на всех режимах его полёта", - говорили в пресс-службе института.

Ранее научный руководитель ЦАГИ, академик РАН Сергей Чернышёв заявлял, что сверхзвуковой пассажирский лайнер позволит за один день слетать из Москвы во Владивосток и обратно.

"Сверхзвук открывает перед пассажиром двери в будущее. Например, командировку из Москвы во Владивосток и обратно можно будет совершить за один день. Увеличится и максимальное расстояние, которое можно пролететь за сутки, - с сегодняшних 3500 до 7500 км", - заявил Чернышёв.

Как сообщалось, в конце января 2018 года президент России Владимир Путин высказался за создание гражданской версии сверхзвукового самолёта на базе Ту-160. "Надо сделать гражданскую версию", - сказал В.Путин, понаблюдав за полётом нового сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 "Пётр Дейнекин" 25 января в Казани.

Президент напомнил, что в СССР существовал гражданский сверхзвуковой самолёт Ту-144. "Ту-144 почему сошёл с производства - билет должен был соответствовать какому-то среднему заработку в стране. А сейчас ситуация другая. Сейчас крупные компании появились, которые могли бы использовать этот самолёт", - сказал Путин.

Он отметил, что сейчас быстрее долететь до Нью-Йорка, чем из Калининграда до Владивостока.

Со своей стороны глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил Путину, что у корпорации уже есть проект подобного сверхзвукового гражданского лайнера.