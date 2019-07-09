Рынок акций открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,1-0,4%

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне ослабления рубля и сохраняющейся негативной внешней конъюнктуры из-за сокращения ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва США уже в июле; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,4%, при этом упали из-за отсечки дивидендов на бирже с учетом расчетов "Т+2" акции ПАО "Группа ЛСР" и "ФосАгро" .

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2821,09 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1394,09 пункта (-0,4%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 0,8%.

Доллар стоит 63,76 рубля (+0,06 рубля).

Подешевели акции ПАО "Группа ЛСР" (-7,9%, до 728 рублей; дивиденды за 2018 год - 78 рублей на акцию), "ФосАгро" (-2,1%, до 2448 рублей; дивиденды за I квартал 2019 года - 72 рубля на акцию).

Также просели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,/8%), "Россетей" (-0,7%), "РусАла" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "ФСК ЕЭС" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%).

Подорожали рублевые акции АФК "Система" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,5%), "Башнефти" (+0,5%), "Распадской" (+0,3%), "Ростелекома" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).

Фондовые индексы в США в понедельник снизились на 0,4-0,8% в связи с ослаблением ожиданий смягчения монетарной политики Федрезерва после публикации более сильных, чем ожидалось, данных по рынку труда за июнь.

Трейдеры по-прежнему прогнозируют, что ФРС уменьшит ставку на июльском заседании, однако ожидания ее снижения сразу на 0,5 процентного пункта (п.п.) резко упали.

В июне Федрезерв дал понять, что готов снизить ставку, чтобы поддержать экономический подъем в США в условиях торговых споров. Однако по данным Минтруда США, число рабочих мест в американской экономике в июне увеличилось на 224 тыс. человек, пари прогнозах роста на 160-165 тыс.

На этом фоне в центре внимания рынков - выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Пауэлл представит доклад о денежно-кредитной политике в комитете Конгресса в среду в 17:00 по московскому времени, а в четверг в это же время - в банковском комитете Сената.

Шансы на то, что США и Китай смогут достичь договоренностей в торговой сфере в ближайшем будущем остаются низкими, поэтому эксперты возлагают надежды на Федрезерв, смягчение политики которым поддержало бы экономический рост.

Во вторник в Азии также продолжает преобладать снижение индексов за исключением подросшей Японии (японский Nikkei 225 прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite проседает на 0,2%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,4%).

Кроме того, во вторник дешевеет нефть, поскольку в отношении перспектив глобального экономического роста перевешивают сигналы усиления напряженности вокруг Ирана; цена Brent находится почти на $0,6 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,94 за баррель (-0,3% и -0,2% в понедельник), августовская цена WTI - $57,42 за баррель (-0,4% и +0,3% накануне).

В минувшее воскресенье Иран официально объявил, что приступает к обогащению урана выше оговоренной в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) отметки в 3,67%. Ранее также стало известно, что британская BP развернула свой танкер British Heritage, направлявшийся в иранский порт Басра, из-за опасений его захвата Ираном в ответ на задержание Великобританией иранского танкера вблизи Гибралтара.

По словам старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, состояние внешнего фона утром во вторник можно охарактеризовать как умеренно негативное, что создает условия для негативной динамики индекса МосБиржи в начале торгов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800 и 2790 пунктов, значимыми сопротивлениями станут отметки 2830 и 2840 пунктов. После умеренно негативного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации, особых причин для массированных распродаж российских акций нет, считает эксперт.

Как отмечает руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест" Александр Тимофеев, в ближайшие дни спекуляции на рынках будут вращаться вокруг США, где интерес представляет полугодовой доклад Пауэлла в Конгрессе, а также протокол июньского заседания ФРС (события состоятся в среду). Оба события будут важными для инвесторов, которые гадают, каким будет решение Федрезерва на заседании в конце июля. Для российских активов сигналы с этого фронта тоже интересны, поскольку подтверждение "голубиной" риторики регулятора придаст сил активам развивающегося сегмента, к которым относится Россия. В ожидании этих событий в ближайшее время торговая активность, вероятно, снизится повсеместно.

Внести коррективы в ситуацию может обстановка на рынке нефти, где цены могут подняться в случае эскалации конфликта вокруг Ирана, считает Тимофеев.

Аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов также отмечает, что неплохая статистика по американскому рынку труда в конце прошедшей недели преподнесла инвесторам, ожидающим скорого понижения процентной ставки Федрезервом, неприятный сюрприз. На этом фоне ключевые мировые фондовые площадки скорректировались в пятницу и понедельник.

Текущая неделя в большей степени связана с действиями и заявлениями центральных банков. Уже в среду глава ФРС Пауэлл выступит с полугодовым докладом перед Палатой представителей и будут опубликованы протоколы с июньского заседания, что может как внести больше ясности в действия Центробанка при приближении к июльскому заседанию, так и подстегнуть рост волатильности на рынках. Сегодня же динамика мировых фондовых площадок вряд ли будет сильно выраженной, слишком большое значение инвесторы придают смягчению монетарного курса и, в связи с этим, занимают выжидательную позицию. К росту не располагают и нарастающие противоречия между США и Ираном. Что же касается торговых противостояний, встреча американских и китайских представителей, вероятно, состоится на этой неделе, но достоверной информации пока не последовало. Новый раунд переговоров мог бы поддержать мировые рынки.

В России дивидендный сезон перевалил за экватор, состоялись дивидендные отсечки в акциях "ЛУКОЙЛа", "РусГидро" (MOEX: HYDR) и МТС, во вторник без дивидендов торгуются "Группа ЛСР" и "Фосагро". Из крупных компаний остался "Газпром" (MOEX: GAZP), дивидендная отсечка по которому состоится на следующей неделе. Пока же рынок акций в большей степени будет реагировать на изменение внешнего фона и проторговывать диапазон 2800-2830 пунктов по индексу МосБиржи, считает Антонов.