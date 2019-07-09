Прямые инвестиции нерезидентов в российские компании в I полугодии выросли в 1,4 раза

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Прямые инвестиции нерезидентов в небанковский сектор экономики РФ в первом полугодии 2019 года составили $11,6 млрд. Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года ($8,4 млрд). Таковы данные оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.

В том числе во втором квартале 2019 года приток прямых инвестиций снизился в 4,8 раза, до $2 млрд с $9,6 млрд в первом квартале.

Объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанковского сектора РФ в первом полугодии 2019 года снизился на $0,7 млрд (после снижения в первом квартале на $0,4 млрд во втором квартале инвестиции снизились на $0,3 млрд) по сравнению с ростом на $0,5 млрд в первым полугодии 2018 года.

Обязательства федеральных органов управления РФ перед нерезидентами по портфельным инвестициям в первом полугодии 2019 года выросли на $17,4 млрд против снижения на $2,6 млрд за аналогичный период 2018 года. Во втором квартале 2019 года приток инвестиций нерезидентов в российские госбумаги оценивается в $10,1 млрд после притока в первом квартале в размере $7,2 млрд.