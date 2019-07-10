Экс-глава Disney в России займется коммуникациями в Сбербанке

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Экс-глава Disney в России Марина Жигалова-Озкан со 2 сентября станет старшим вице-президентом, руководителем департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций Сбербанка, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Ранее это направление курировала старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова. Она остается в Сбербанке в той же должности, но будет курировать гуманитарные и медиапроекты.

Как говорится в пресс-релизе, Жигалова-Озкан будет курировать маркетинг, рекламу и коммуникации по всей группе Сбербанка, в том числе в дочерних компаниях в соответствующих индустриях.

До прихода Жигалова-Озкан 13 лет возглавляла компанию Disney в России и СНГ. Ранее топ-менеджер занимала должности первого замгендиректора "Профмедиа", вице-президента группы "Интеррос" b замгендиректора Северо-Западного пароходства. Также Жигалова-Озкан работала в ЕБРР в Лондоне.

Кроме того, Сбербанк сообщил, что на старшего вице-президента Завьялову возложены функции, связанные с позиционированием Сбербанка, реализацией проектов в области культуры, искусства и просветительства, благотворительности, спонсорства, медийных проектов, а также взаимодействие по этим темам с органами власти и общественными организациями.

Сбербанк в апреле объявил о намерении инвестировать в Rambler Group. Предполагается, что инвестиции банка позволят группе потратить средства на погашение долга, технологическую модернизацию платформы и приобретение контента.