Глава пресс-службы Сбербанка Иванова решила сменить работу

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Руководитель пресс-службы Сбербанка России София Иванова скоро уйдет из компании, сообщили "Интерфаксу" два источника, близких к банку.

"Да, действительно София Иванова приняла решение продолжить карьеру вне Сбера", - подтвердили в пресс-службе банка.

Один из источников отметил, что это было решение самой Ивановой. По словам собеседника "Интерфакса", сейчас несколько сотрудников, пришедших в банк по инициативе Ивановой, также рассматривают возможность сменить работодателя.

София Иванова пришла в Сбербанк в мае 2020 года. До этого она три года руководила направлением маркетинговых и внешних коммуникаций в группе компаний "Калашников". Еще раньше Иванова была PR-директором Rambler&Co.

Летом 2019 года Сбербанк вошел в капитал Rambler Group, получив 46,5% в интернет-холдинге.

До Ивановой пресс-службой Сбербанка руководила Юлия Эмм, которая покинула банк весной 2020 года. Также в апреле 2020 года должность директора по связям с общественностью Сбербанка оставила Анна Козловская, исполнять ее обязанности стал начальник управления по связям с общественностью и СМИ Александр Базиян. В начале апреля старшим вице-президентом, руководителем департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка был назначен Виктор Шкипин. В конце марта эту должность покинула экс-глава Disney в России Марина Жигалова-Озкан.