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Сооснователь Norwegian Air ушел в отставку из-за ситуации с Boeing 737 Max

Бьорн Кьос руководил компанией 17 лет

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор и со-основатель лоукостера Norwegian Air Бьорн Кьос ушел в отставку, сообщила пресс-служба компании. В парке перевозчика 18 самолетов Boeing 737 Max, полеты которых запретили в апреле, это негативно сказалось на финансовых показателях компании.

Врио гендиректора стал финансовый директор Norwegian Air Геир Карлсен. Предполагается, что председатель совета директоров компании Нильс Смедегорд будет более активно участвовать в управлении. Кьос остался в компании и стал советником Смедегорда.

Кьос был одним из партнеров, учредивших авиакомпанию в 1993 году. Первые три года ее существования он возглавлял ее совет директоров. С 2002 года он был ее гендиректором. За время его руководства лоукостер вырос из локальной компании, в которой работало 130 сотрудников и было четыре самолета, до глобального перевозчика с 11 тысячами сотрудников и парком из 162 самолетов.

Во II квартале 2019 года чистая прибыль Norwegian составила 73,2 млн норвежских крон ($8,5 млн) против 295,9 млн годом ранее. Квартальная выручка от пассажирских перевозок выросла на 19%, до 9,90 млрд крон. Ущерб от приостановки полетов Boeing 737 Max компания оценила в 700 млн крон.

Полеты этих самолетов запретили во всем мире после двух авиакатастроф в течение полугода. В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек. В Boeing катастрофы объяснили проблемами с программным обеспечением системы МCAS, которая регулирует слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете. В середине мая компания заявила, что полностью обновила ПО.

Boeing 737 Max Norwegian Air Норвегия

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