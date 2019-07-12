В Брюсселе заявили, что механизм INSTEX провел первые торговые транзакции

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Высокопоставленный чиновник ЕС сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе на условиях анонимности, что прошли первые торговые транзакции в рамках специального механизма расчетов с Ираном INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges).

"Мы уже могли объявить, что INSTEX начал функционировать. Осуществляются первые торговые транзакции. Семь новых государств-членов заявили публично, что они намерены присоединиться к этому специальному механизму", - сказал собеседник.

По его словам, помимо этих семи стран, ведутся дискуссии с еще несколькими государствами о присоединении к INSTEX.

Совет ЕС по иностранным делам 15 июля обсудит Иран и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Функционеру ЕС задали вопрос, примет ли этот совет какие-либо конкретные решения по торговле иранской нефтью, либо путем включения в INSTEX транзакций по нефти, либо убеждением Китая покупать больше иранской нефти, пока INSTEX не распространяется на нефтяную продукцию.

Чиновник на это ответил, что в понедельник ситуацию будут обсуждать не три европейских члена совместной комиссии СВПД, а еще 25 государств ЕС. "Министерский уровень служит для того, чтобы проинформировать (членов совета - ИФ), провести брифинг по ситуации, чтобы попытаться найти возможность смягчить негативные последствия (антииранских - ИФ) санкций", сказал он.

Он пояснил, что цель работы в составе 28 членов союза заключается в том, чтобы другие государства ЕС вступили в INSTEX, а также попытаться распространить механизм на третьи страны.

Он отметил, что по вопросу о торговле иранской нефтью решения принимаются не Европейским союзом, а акционерами. "Конечно, мы поддерживаем INSTEX. (Европейская) комиссия оказывала консультационную помощь при создании INSTEX. И с иранской стороны создана аналогичная структура при технической поддержке наших специалистов", - отметил чиновник.

По его словам, дело движется к расширению участия государств-членов.

Ранее генеральный секретарь Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) Хельга Шмид 28 июня в Вене на совместной комиссии СВПД по иранской ядерной программе сообщила, что механизм расчетов с Ираном INSTEX запущен.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 2 июля заявил, что специальный платежный механизм INSTEX пока не обслужил ни одну транзакцию с Ираном.