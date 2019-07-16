Омскую область назвали лидером по некачественному жилью для переселенцев

В ней больше сорока домов построили с нарушениями

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Фонд содействия реформированию ЖКХ" следит за ситуацией с 311 домами, которые построили по программе расселения аварийного жилья и в которых выявлены нарушения. Об этом заявил глава набсовета фонда, председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

По его словам, 41 такой дом находится в Омской области, еще 24 - в Амурской области, 18 - в Якутии и 14 в Пензе.

Фонд содействия реформированию ЖКХ предоставляет регионам деньги из федерального бюджета на программы переселения граждан. По этим программам с 2008 года из аварийных домов выселили 1,05 миллиона человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" за 2019-2024 годы предусматривает переселение еще 530 тысяч жильцов из домов, которые признали аварийными после 1 января 2012 года.