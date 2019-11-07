Участников программы переселения оказалось в два раза меньше, чем нуждающихся в переселении

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В России в аварийном фонде живет почти в два раза больше людей, чем участвует в программе переселения, сообщил председатель наблюдательного совета госкорпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" Сергей Степашин.

Он напомнил, что программа предусматривает переселение около 536 000 человек. Однако фонд получил данные о том, что всего в аварийном жилье проживает до миллиона человек.

Степашин отметил, что в федеральном бюджете не предусмотрено средств на их расселение. По его словам, фонд попросит у правительства дополнительно профинансировать программу.

Программа расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, была запущена в 2008 году. В 2018 году ее должны были продлить еще на шесть лет.