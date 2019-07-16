Минэкономразвития объяснило рост промпроизводства в РФ в июне приростом СПГ

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Рост промышленного производства в июне ускорился до 3,3% по сравнению с 0,9% в мае за счет улучшения ситуации в обрабатывающих секторах, а также существенного прироста СПГ, говорится в комментариях Минэкономразвития.

"Производство сжиженного природного газа продолжает демонстрировать двузначные годовые темпы роста (58,2% г/г в июне после 65% г/г в январе-мае)", - говорится в обзоре.

"Ускорение роста промышленного производства в июне было обусловлено улучшением ситуации в обрабатывающих отраслях. Темп роста обрабатывающей промышленности в июне составил 3,4% г/г после падения на 1% г/г в мае. Негативное действие календарного фактора на динамику обрабатывающих отраслей сохранилось, однако было менее выраженным, чем месяцем ранее (в июне и мае было соответственно на 1 и 2 рабочих дня меньше, чем в аналогичные месяцы 2018 года)", - отмечают в министерстве.

"Наиболее существенное улучшение годовой динамики в июне показали виды промышленной продукции, относящиеся к машиностроительной отрасли. Так, темпы падения производства легковых автомобилей в июне сократились до 0,3% г/г (после 6,1% г/г в мае), рост выпуска автобусов массой до 5 тонн ускорился до 69,9% г/г (5,7% г/г в мае). Улучшение годовой динамики также наблюдалось по ряду продуктов химической промышленности", - говорится в докладе.

"Рост добычи полезных ископаемых демонстрирует замедление четвертый месяц подряд (в июне - до 2,3% г/г после 2,8% г/г месяцем ранее). На динамику добычи нефти по-прежнему оказывает сдерживающее воздействие выполнение Россией условий соглашения ОПЕК+, которое в начале июля было продлено на 9 месяцев (до конца марта 2020 года). Снижение годовых темпов роста в июне наблюдалось и в добыче естественного природного газа (по данным Росстата, до 0,5% г/г после 4,6% г/г в мае)", - отмечают в Минэкономразвития.

Что насчитал Росстат

Во вторник Росстат сообщил, что промышленное производство в РФ в июне 2019 года выросло на 3,3% к тому же месяцу 2018 года после повышения на 0,9% в мае, на 4,6% в апреле, 1,2% в марте, 4,1% в феврале и 1,1% в январе.

Отмечалось, что за первое полугодие 2019 года промышленность выросла на 2,6% в годовом выражении. При этом во втором квартале годовой рост ускорился до 3% с 2,1% в первом квартале.

В Росстате заявили, что расчеты сделаны по утвержденной методологии.

Эксперты засомневались

Между тем эксперты отметили несоответствие данных о росте промпроизводства с показателями отдельных сфер экономики.

"Странно выглядит общий индекс промышленности, исходя из видов деятельности. Если считать в весах 2010 года, а Росстат указывает, что считает именно в этом базисном году, то вес обработки чуть больше 50% и общий рост промышленности получается, по нашим расчетам, 2,9%", - заявил руководитель направления "Макроэкономика" в институте ВЭБа Олег Засов.

"Очень неожиданная статистика по промышленности за июнь", - написал в своем телеграмм-канале директор аналитического департамента "Локо-Инвеста", экс-глава департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Кирилл Тремасов. "На фоне ухудшения деловой конъюнктуры в обрабатывающей промышленности, глубокого провала в секторе грузоперевозок по ж/д, дальнейшего ухудшения годовой динамики роста в нефтедобыче Росстат умудрился зафиксировать мощное ускорение по промышленному сектору в целом", - констатировал он.