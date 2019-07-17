Microsoft и AT&T договорились о многолетнем сотрудничестве

По данным Reuters, сумма сделки превышает $2 млрд

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Корпорация Microsoft и телекоммуникационная компания AT&T договорились о многолетнем партнерстве, по которому AT&T получит право использовать облачный сервис Microsoft Azure, пакет сервисов Microsoft Office 365. Их будут применять сотрудники телекоммуникационной компании. Об этом говорится в заявлениях сторон.

По условиям сделки Microsoft станет приоритетным партнером телекоммуникационной компании в сфере облачных услуг. Также они договорились о сотрудничестве в разработках в сфере искусственного интеллекта и связи 5G. По данным информированного источника Reuters, сумма сделки превышает $2 млрд.

Компании также договорились о сотрудничестве в поиске технологических подходов и решений социальных проблем, таких, как проблема бездомных.