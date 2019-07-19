Безработица среди предпенсионеров в России в 2020 году вырастет в полтора раза

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Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Россияне предпенсионного возраста в ближайшее время начнут массово регистрироваться в качестве безработных, в результате чего в 2020 году число безработица в этой группе населения вырастет в 1,6 раза, сообщили в пятницу в Минтруде.

Согласно прогнозу министерства, среднемесячная численность официально зарегистрированных безработных в 2020 - 2022 году составит больше 150 тысяч человек, тогда как в январе - июне 2019 года этот показатель составлял всего 92 тысячи человек.

Для выплаты пособий по безработице потребуется дополнительно 2,6 млрд рублей в год. Всего на них придется тратить почти 57 млрд рублей ежегодно (против 54,3 млрд рублей ранее).

При этом размер пособий в 2020 году останется прежним: минимум - полторы тысяч рублей, максимум - восемь тысяч рублей, а для предпенсионеров - 11,3 тысячи рублей. Такой уровень пособий был установлен с 1 января 2019 года.