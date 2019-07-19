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В Италии задержан связанный с криптовалютной биржей россиянин

О причинах задержания Дмитрия Васильева пока ничего не известно

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - В Италии задержали гражданина России Дмитрия Васильева, владельца сингапурской компании, которой принадлежит криптовалютная биржа Wex.nz, ранее известная как BTC-e. Об этом "Русской службе Би-би-си" сообщили источник в окружении Васильева, знакомый с ним крупный вкладчик биржи и вкладчик, которому о задержании рассказали партнеры Васильева.

Получить официальные комментарии в Италии или в российском посольстве в Риме журналистам не удалось. С чем связано задержание, неизвестно.

Русскоязычная криптовалютная биржа BTC-e работала с 2011 года до ареста в июле 2017 года ее предполагаемого владельца Александра Винника. Его задержали в Греции по запросу США. В США его обвиняют в организации группировкой, которая совершала киберпреступления, и в отмывании $4 млрд через биткоины. Винник утверждает, что был только техническим специалистом криптобиржи, и вину не признает. Источники "Би-би-си" говорили, что он был финдиректором BTC-e.

ФБР арестовала домен btc-e.com. После этого биржа перезапустилась под брендом Wex, сообщает "Би-би-си".

Васильев говорил, что не имеет отношения к Wex с ноября, когда биржу купил бывший боец самопровозглашенной ДНР Дмитрий Хавченко по прозвищу "Морячок". По информации "Би-би-си" сделка не состоялась, торги на бирже прекратились. Владельцы счетов, которые не смогли вывести с биржи свои средства, начали готовить жалобы на Васильева в полицию. Васильев показывал "Би-би-си" документ управления МВД по городу Тольятти о том, что в его отношении проводят доследственную проверку по жалобе трейдера Wex. В апреле 2019 года сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Васильева в Казахстане, его заподозрили в хищении $20 тысяч у жителя Алма-Аты.

Винник остается под арестом в Греции. Его выдачи добиваются США, Франция, где его подозревают в отмывании и мошенничестве, и Россия.

Александр Винник Дмитрий Васильев Италия BTC-e Wex

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