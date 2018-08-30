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Прокуратура Парижа санкционировала следственные действия в отношении россиянина Винника в Греции

Допрос Александра Винника назначен на 3 сентября

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Во Франции предъявлены обвинения гражданину РФ Александру Виннику, который был по запросу США арестован в Греции по подозрению в кибермошенничестве, сообщил газете "Известия" адвокат россиянина Тимофей Мусатов.

"Так называемый допрос был инициирован прокуратурой Парижа. (...) Французы решили ознакомить Александра Винника с предъявленным ему во Франции обвинением. Александра пытались "допросить", не известив об этом его адвокатов. Таким образом, его права на защиту были грубо нарушены. В связи с этим было решено перенести мероприятия на понедельник, 3 сентября", - приводит издание слова адвоката.

По словам адвоката, следственные действия на территории Греции могут проводить только греческие правоохранители, поэтому возникает вопрос, на каком основании "французские граждане, пусть даже и следователи, проводят следственные мероприятия на территории другой страны без надлежащих разрешений".

Российский МИД внимательно следит за ситуацией вокруг арестованного россиянина.

"С самого начала, как только стало известно о задержании российского гражданина, с ним и его адвокатами был установлен контакт. Его регулярно посещают дипломаты, удовлетворяются его просьбы по улучшению условий содержания. На всех слушаниях присутствуют либо консульские работники, либо руководитель консульского отдела. Также принимаются все меры, чтобы продвигать запрос Генпрокуратуры о выдаче российского гражданина", - сказали изданию в посольстве России в Греции.

В диппредставительстве РФ в Афинах пояснили, что 4 сентября в Верховном суде пройдут слушания по российскому и французскому запросам о выдаче Винника. Окончательное слово должен сказать греческий министр юстиции - именно в его полномочиях определить приоритетность удовлетворения запросов. По словам представителя посольства, Москва исходит из приоритета выдачи россиянина на родину, которая должна пройти в соответствии со всеми международными правилами об экстрадиции.

Издание напоминает, что греческая полиция задержала россиянина А.Винника в июле 2017 года по запросу США, где его обвиняют в кибермошенничестве, организации биржи биткоинов BTC-e и отмывании порядка $4 млрд. Спустя два месяца в РФ против него возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, а Генеральная прокуратура направила в Грецию запрос о его выдаче. В течение года защита подозреваемого неоднократно обжаловала решение суда о выдаче его США. Однако в начале июля стало известно, что экстрадировать гражданина РФ потребовал Париж, где его обвиняют в том, что он похищал личные данные граждан.

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Теги: Франция, Россия

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