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Госдума расширила полномочия Росгвардии по проверке ЧОПов

Принятый законопроект позволит убрать с рынка непрофессиональную охрану, считают депутаты

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Депутаты приняли в третьем чтении законопроект, расширяющий права Росгвардии по проверке частных охранных предприятий. Авторы поправок считают, что они помогут навести порядок в этой сфере и позволят убрать с рынка компании, которые занимаются охраной, не имея на это юридических полномочий.

Законопроект выводит ЧОПы из-под действия закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", он ограничивал возможности Росгвардии по проверкам таких предприятий. Теперь служба сможет проводить такие проверки чаще и глубже вникать в работу ЧОПов при проверках, объяснял ранее "Интерфаксу" зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В пояснительной записке к законопроекту говорилось, что в стране работает около 22 тысяч ЧОПов, в которых заняты, по разным оценкам, от 655 тысяч до 1,5 млн человек и у них на руках около 80 тысяч единиц служебного оружия. Также авторы поправок отмечали, что в последнее время ЧОПы проверяют все реже.

Выборный также напомнил о скандальных случаях, когда частные охранники в торговых центрах применяют физическую силу или неправильно себя ведут с посетителями. По его словам, проверки почти всякий раз выявляют, что эти охранники не прошли необходимую подготовку и не получили разрешение на работу в охранной фирме. Предприятия, не вкладывающие средства в подготовку сотрудников, могут позволить себе занижать цены и демпинговать, добавил он. Закон позволит избавить рынок "от случайных компаний, которые по сути вредят развитию охранной отрасли" и сохранить только профессиональных игроков, которые "предоставляют услуги высокого качества и несут за них ответственность", объяснял Выборный.

Также принятый законопроект предоставляет Росгвардии полномочия по контролю за частной детективной деятельностью.

Этот законопроект в конце января 2019 года внесло в Госдуму правительство.

Росгвардия Госдума Анатолий Выборный

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