Поиск

Оператор задержанного в Иране британского танкера сумел связаться с экипажем

В компании Stena Bulk рассчитывают на дальнейшие позитивные шаги Тегерана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оператор британского танкера Stena Impero, который на прошлой неделе вместе к экипажем задержали в Иране, установил связь с моряками. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской компании Stena Bulk.

Связь с экипажем появилась с вечера 23 июля. Президент и гендиректор Stena Bulk Эрик Ханнель заявил, что считает это первым знаком того, что иранские власти могут пойти на другие позитивные шаги.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства, после столкновения с рыболовецким судном. Танкер, который ходит под британским флагом, сейчас находится в порту Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Глава британского МИД Джереми Хант потребовал освободить задержанное судно.

4 июля власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций. До этого сообщалось о нападениях на танкеры в районе Персидского залива и о взрывах и пожарах на этих судах.

22 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании международной коалиции для патрулирования Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства.

24 июля АР сообщило, что судно под британским флагом впервые проследовало по этому проливу с 4 июля. По данным Lloyd"s Lis, это был танкер BW Elm, за ним следовал британский корабль HMS Montrose, в командовании британских ВМС от комментариев отказались.

Иран Великобритания Stena Bulk Ормузский пролив

Новости по теме

Новости

Госдума вдвое повысила НДС на пальмовое масло

"Домодедово" около двух лет не запускает новый терминал

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

Альтернативу новой платной автотрассе Москва - Казань оценили в 139 млрд рублей

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

В Госдуме в новом законопроекте Клишаса нашли противоречие Конституции

МВФ резко ухудшил прогноз по экономике РФ

МВФ резко ухудшил прогноз по экономике РФ

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

В Mail.ru Group назвали избыточным новый закон Клишаса о контроле над интернетом

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей

WSJ узнала о возможной покупке Apple патентов на мобильные 5G-модемы у Intel

Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');