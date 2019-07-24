Оператор задержанного в Иране британского танкера сумел связаться с экипажем

В компании Stena Bulk рассчитывают на дальнейшие позитивные шаги Тегерана

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оператор британского танкера Stena Impero, который на прошлой неделе вместе к экипажем задержали в Иране, установил связь с моряками. Об этом говорится в сообщении на сайте шведской компании Stena Bulk.

Связь с экипажем появилась с вечера 23 июля. Президент и гендиректор Stena Bulk Эрик Ханнель заявил, что считает это первым знаком того, что иранские власти могут пойти на другие позитивные шаги.

На прошлой неделе Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства, после столкновения с рыболовецким судном. Танкер, который ходит под британским флагом, сейчас находится в порту Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган. Глава британского МИД Джереми Хант потребовал освободить задержанное судно.

4 июля власти Гибралтара - заморской территории Великобритании - задержали иранский танкер Grace 1, команду которого подозревают в поставках нефти в Сирию в обход санкций. До этого сообщалось о нападениях на танкеры в районе Персидского залива и о взрывах и пожарах на этих судах.

22 июля госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании международной коалиции для патрулирования Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства.

24 июля АР сообщило, что судно под британским флагом впервые проследовало по этому проливу с 4 июля. По данным Lloyd"s Lis, это был танкер BW Elm, за ним следовал британский корабль HMS Montrose, в командовании британских ВМС от комментариев отказались.