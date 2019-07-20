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Иранского дипломата вызвали в МИД Великобритании из-за задержания танкера

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - МИД Великобритании в субботу вызвал для объяснений поверенного в делах Ирана в Лондоне в связи с задержанием танкера под британским флагом Stena Impero в Ормузском проливе, информирует The Guardian.

Комментируя действия Ирана, глава МИД Великобритании Джереми Хант ранее заявил, что Тегеран выбрал "опасный путь дестабилизирующего поведения" и пообещал дать жесткий ответ, если танкер не будет освобожден.

В миреМИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena ImperoЧитать подробнее

В то же время на заседании кризисного комитета Cobra, которое состоялось в ночь на субботу, было принято решение воздержаться от военных мер, и ограничиться дипломатическими.

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Он отконвоирован в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Компания-оператор танкера Stena bulk сообщила, что на борту находились россияне. Дипломаты пока не смогли с ними связаться.

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