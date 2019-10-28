Солярка в Москве подорожала за неделю на 37 копеек

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - На московских заправках за неделю средние цены на дизельное топливо выросли на 37 копеек, до 46,61 рубля за литр. Об этом сообщила Московская топливная ассоциация.

На АЗС "Газпром нефти" межсезонное дизельное топливо в среднем подорожало на 2 рубля, до 47,9 рубля за литр.

На заправках "Татнефти" солярка подорожала на девять копеек, до 45,94 рубля за литр.

Средние цены на Аи-92 и Аи-95 за неделю не изменились и составили 42,84 рубля за литр и 46,92 рубля за литр соответственно.