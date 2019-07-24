Дума приняла закон о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки в рублях

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который отменяет требования о репатриации экспортной выручки в рублях для несырьевого экспорта с 1 января 2020 года и для некоторых сырьевых товаров с января 2024 года.

С 1 января 2020 года предлагается отменить требования о репатриации денег по внешнеэкономическим сделкам в рублях в отношении несырьевого экспорта.

В рамках сырьевого экспорта предусмотрена поэтапная либерализация: с 1 января 2020 года предлагается отменить обязательную репатриацию в отношении не более 10% суммы внешнеторгового договора в валюте РФ, заключенного между резидентом и нерезидентом, с 1 января 2021 года - 30%, с 1 января 2022 года - 50%, с 1 января 2023 года - 70%. С 1 января 2024 года планируется отмена в отношении всей суммы контракта.

Таможенные коды (ТН ВЭД) сырьевых товаров, которые подпадают под либерализацию, приведены в тексте закона. В него не вошли лес и лесоматериалы. В пояснительной записке к документу говорится, что преждевременность либерализации при вывозе из РФ леса и лесоматериалов связана с высокой степенью криминализации этой отрасли.