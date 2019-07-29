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Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого" Brexit

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.

Курс фунта стерлингов снизился до $1,2258 против $1,2382 в предыдущий рабочий день. К евро фунт торгуется в районе 1,1024 евро по сравнению с 1,1128 евро по итогам торгов в пятницу.

Стоимость евро находится в районе $1,1121 против $1,1128 на закрытие прошлой сессии.

Стоимость единой европейской валюты составляет 120,82 иены по сравнению со 120,92 иены в четверг, курс доллара - 108,66 иены против 108,67 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,13%. Между тем индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, повышается на 0,14%.

Лондон ускоряет подготовку к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию - без соглашения с Брюсселем, заявил глава МИД королевства Доминик Рааб в понедельник.

"Срочное осуществление подготовки - это предложение премьер-министра, и кабинет его принял", - сказал Рааб в интервью "Би-би-си".

Правительство прорабатывает возможность введения прямого правления Лондона в Северной Ирландии в случае реализации "жесткого" сценария, сообщил Рааб.

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Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал укрепить единство Соединенного Королевства и объявил о выделении 300 млн фунтов стерлингов для Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Sky News отмечает, что эти меры - попытка развеять опасения по поводу возможного распада Соединенного Королевства после Brexit.

Великобритания должна покинуть ЕС до 31 октября 2019 года. Она может сделать это раньше, после того, как депутаты согласуют сделку по Brexit. Если же члены британского парламента так и не поддержат соглашение, то Великобритания выйдет из союза без каких-либо договоренностей с Брюсселем.

На этой неделе состоится заседание Банка Англии. Участники рынка не ждут, что регулятор примет решение о корректировке денежно-кредитной политики, пишет MarketWatch.

Между тем Федеральная резервная система (ФРС) США, по мнению большинства инвесторов и экономистов, по итогам заседания в среду снизит ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) до 2-2,25%.

Разговоры о вероятном снижении ставки ведутся давно, и многие члены руководства ФРС сигнализировали о готовности ослабить денежно-кредитную политику для поддержки американской экономики на фоне замедления роста глобального ВВП и отстающей от целевого показателя инфляции.

На этой неделе решение о ставке также примет Банк Японии. Итоги двухдневного заседания японского ЦБ будут подведены во вторник.

Великобритания Brexit

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