Запущенный с Плесецка спутник "Меридиан" отделился от ракеты-носителя

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В 8:56 по Московскому времени с космодрома Плесецк была запущена ракета "Союз-2.1а" со спутником связи "Меридиан". В расчетное время, в 9:05 спутник вместе с разгонным блоком "Фрегат" штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя, сообщили в Минобороны.

На расчетную орбиту космический аппарат будет выведен за несколько часов.

По словам военных, пуск и предстартовые операции прошли штатно. Контроль старта и полета ракеты вел автоматизированный наземный комплекс управления космическими аппаратами.

Это третий запуск ракеты серии "Союз-2" с Плесецка в 2019 году.

В мае глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что в 2019 году для военных будут запущены два модернизированных спутника связи "Меридиан-М" и будет завершено формирование орбитальной группировки военной связи "Благовест" из четырех космических аппаратов. По словам Шойгу, "это даст возможность расширить зоны доступности спутниковой связи на территории России и за её пределами, в том числе в арктической зоне".