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Рынок акций РФ вышел в плюс, несмотря на падение мировых рынков

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ, проведя большую часть торгов во вторник в боковом диапазоне, к концу дня смог выйти в небольшой плюс, несмотря на падение мировых фондовых площадок в ожидании итогов июльского заседания ФРС США; поддержку рублевым ценам оказало также обесценение нацвалюты против доллара и евро.

К 18:50 по Москве индекс МосБиржи составил 2734,68 пункта (+0,23%), индекс РТС - 1352,89 пункта (-0,05%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" продемонстрировали смешанную динамику в пределах 3,1%. Доллар вырос на торгах "Московской биржи" на 25 копеек - до 63,68 руб./$1, евро подорожал на 27 копеек, до 70,99 руб./EUR1.

Выросли в цене акции "Мечела" (+3,1%), "Яндекса" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1,5%), Сбербанка (+1,4%, "префы" подорожали на 0,4%), "Мобильных ТелеСистем" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7%), "Норникеля" (+0,7%), ПАО "Полюс" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Газпрома" (+0,2%), "РусГидро" (+0,1%), "РусАла" (+0,1%), "Юнипро" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,02%).

Акции "Яндекса" выросли во вторник в рамках коррекции на новостях о возможных изменениях в законопроекте о значимых IT-ресурсах. Накануне акции компании упали на 3,1% на новостях о законопроекте, ограничивающем долю иностранного капитала в значимых IT-компаниях. Законопроект об ограничении планкой в 20% доли иностранного участия в значимых IT-ресурсах может быть изменен, но сначала его положения следует обсудить с экспертами, и прежде всего представителями компании "Яндекс", заявил автор инициативы, депутат Госдумы Антон Горелкин. "Вице-премьер Акимов говорил, что законопроект нужно перерабатывать, но никто и не говорит, что мой законопроект в нынешнем виде - это истина в последней инстанции", - сказал Горелкин "Интерфаксу" во вторник. Он отметил, что "для того и существует второе чтение, чтобы его переписать полностью, уже сделать его отвечающим всем необходимым стандартам в понимании наших менеджеров". "Мой законопроект - приглашение к дискуссии", - отметил депутат.

Вместе с тем снизились в цене бумаги "ФСК ЕЭС" (-2,6%), "Россетей" (-2%), "Уралкалия" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Северстали" (-0,5%), АК "АЛРОСА" (-0,5%), "Распадской" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Магнита" (-0,05%), ВТБ (-0,02%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию устойчивой тенденции к росту на российском рынке акций мешала в целом негативная конъюнктура мировых рынков капитала. Так, европейские фондовые площадки активно снижались во вторник, теряя от 0,5% (FTSE) до 2,2% (DAX). Давление на настроения инвесторов оказывали опасения того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit). Американские фондовые индексы также находились на минорной ноте в начале торгов вторника, теряя 0,2-0,4%, в том числе из-за слабой корпоративной отчетности, а также в ожидании итогов очередного заседания ФРС.

И лишь нефть оказывала поддержку рынку акций, подорожав во вторник на ожиданиях, что смягчение денежно-кредитной политики со стороны основных центробанков мира поддержит рост глобальной экономики и спрос на топливо. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 МСК выросли на 0,64% - до $64,12 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,53% - до $57,17 за баррель.

Вместе с тем рынок проигнорировал новые сообщения на санкционную тематику. В частности, американские сенаторы демократ Крис ван Холлен и республиканец Марко Рубио предложили внести в законопроект об оборонном бюджете США положение о более широком наборе санкций против России в случае ее вмешательства в будущие выборы в США. В письме они призывают комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей включить в проект бюджета, который в настоящее время рассматривается обеими палатами Конгресса, санкции в отношении суверенного долга России, энергетического, банковского и оборонного секторов ее экономики.

В свою очередь, в комитете Палаты представителей по иностранным делам призывают президента США Дональда Трампа перейти ко второму этапу санкций против РФ за инцидент с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в британском Солсбери. Письмо датировано 25 июля 2019 года, однако, как пишет Bloomberg, сообщили о нем лишь в понедельник. В письме конгрессмены заявляют о своей обеспокоенности тем, что санкции против России не были введены так, как того требует американское законодательство. Они отмечают, что с момента атаки прошло более года, а второй раунд санкций против России так и не был введен.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи во вторник составил 39,13 млрд рублей (из них 10,36 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,13 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).

Московская биржа

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