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Рубль растет к доллару и евро на старте торгов в среду

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Доллар и евро снижаются на Московской бирже в среду утром, рубль растет к бивалютной корзине перед ожидаемым снижением процентной ставки ФРС США.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,4-63,46 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,4 руб. (-10,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 70,72 руб. (-10,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подешевела на 10,75 копейки к уровню закрытия вторника, до 66,69 рубля.

Доллар при этом оказался на 2,09 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 11,7 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", все внимание рынка приковано к заседанию Федрезерва. Большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют, что ФРС по итогам июльского заседания снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), как ожидается, понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых. Более того, котировки фьючерсов на уровень ставки предполагают три снижения ставки до января, включая июльское, и еще одно - в 2020 году. Инвесторы также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 процентного пункта примерно в 25%.

По итогам прошлого заседания американский центробанк дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировок целевого диапазона ставки.

Рынок также следит за ходом торгового конфликта США и Китая. В среду в Шанхае прошел новый официальный раунд китайско-американских переговоров по торговым разногласиям. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, а с американской стороны участвовали торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Переговоры закончились раньше срока.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,74% - до $65,11 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,64% - до $58,42 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете министерства энергетики, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов - на 2,75 млн баррелей.

Также рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, где из-за конфликта Ирана с США увеличились риски для безопасного прохода судов по Ормузскому проливу. Напряженность усилилась после того, как Вашингтон ужесточил санкции против Ирана.

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