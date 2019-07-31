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Рынок акций РФ открылся ростом индекса РТС на 0,25%

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой цен большинства blue chips, отыгрывая неоднозначные сигналы с мировых рынков капитала.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2733,96 пункта (-0,03%), индекс РТС - 1356,25 пункта (+0,25%); цены основных "фишек" на Московской бирже демонстрируют в начале торгов смешанную динамику в пределах 0,7%.

Подорожали акции "Распадской" (+0,6%), "Мечела" (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (+0,4%), Сбербанка (+0,3%, "префы" прибавили в цене 0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "Аэрофлота" (+0,04%), "ЛУКОЙЛа" (+0,02%).

Вместе с тем снизились в цене акции "РусАла" (-0,7%), АК "АЛРОСА" (-0,4%), "Яндекса" (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Магнита" (-0,2%), "Мобильных ТелеСистем" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Мосбиржи" (-0,04%), АФК "Система" (-0,03%).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики российских акций в начале торгов 31 июля связано как с неоднозначными сигналами с мировых рынков капитала из-за опасений за судьбу торгового соглашения между США и Китаем, так и с ожиданиями объявления итогов заседания ФРС США.

Зарубежные рынки

Американские фондовые индексы завершили в минусе торги во вторник из-за слабой корпоративной отчетности и снижения оптимизма относительно американо-китайских торговых переговоров. Давление на настроения инвесторов оказывали также опасения того, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения ("жесткий" Brexit).

Другим важным фактором стали статданные по американской экономике. Доходы населения США в июне выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,3%. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка. Индекс PCE Core, на который обращает внимание ФРС при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали подъема первого показателя на 0,2%, второго - на 1,7%. Индекс потребительского доверия в США в июле увеличился с июньских 124,3 пункта до 135,7 пункта, что является максимальным показателем с ноября прошлого года, сообщила исследовательская организация Conference Board. Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста - до 126 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают статданные из Китая и следят за ходом переговоров США и Китая по торговому соглашению. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,79%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,56%, Shenzhen Composite - 0,51%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,3%. Торги на Гонконгской фондовой бирже завершились досрочно из-за приближения тропического шторма "Випха". Южнокорейский индикатор Kospi уменьшился на 0,7%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,1%, как и индийский BSE Sensex. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%.

Торговые переговоры между США и Китаем завершились раньше намеченного срока, сообщает агентство Bloomberg. Члены делегаций вышли из зала заседаний, сделали совместную фотографию, после чего американские представители уехали в аэропорт. Никаких официальных заявлений по итогам переговоров пока не было, однако вероятно, что стороны обнародуют какое-то совместное заявление позднее в среду. Накануне президент США Дональд Трамп вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в их затягивании. Также Трамп посетовал, что Китай, несмотря на договоренности, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе азиатских торгов в среду на сигналах сокращения запасов топлива в США по итогам очередной недели. Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 0,7% - до $65,17 за баррель. На торгах во вторник цена выросла на 1,59% и составляла на закрытие $64,72 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже увеличилась к этому времени на 0,64% - до $58,42 за баррель. На предыдущих торгах WTI подорожала на 2,07%, до $58,05 за баррель.

Накануне из данных Американского института нефти (API) стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6,02 млн баррелей. Если эти данные подтвердятся в официальном отчете Минэнерго, который будет обнародован в среду, недельное сокращение запасов станет седьмым подряд. Опрошенные Bloomberg аналитики полагают, что Минэнерго сообщит о менее существенном снижении нефтяных запасов - на 2,75 млн баррелей.

рынок акций

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