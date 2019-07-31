"Газпром" ликвидирует некогда крупнейшую строительную "дочку"

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Запущен процесс ликвидации компании группы "Газпром" - ЗАО "Газпром инвест Юг" - компании, которая полтора десятка лет назад была крупнейшим генподрядчиком строительства объектов газовой отрасли.

"Газпром инвест Юг" на этой неделе направила в налоговые органы уведомление о принятии решения о ликвидации юридического лица, свидетельствуют данные системы "СПАРК-Интерфакс".

Эта компания была создана в 2002 году под названием ЗАО "Газпромстройинжиниринг" как собственный строительный генеральный подрядчик - в пику компании "Стройтрансгаз", которая ранее была крупнейшим подрядчиком монополии. Несколько лет до 2015 года включительно "Газпромстройинжиниринг" был крупнейшим по размеру выручки подрядчиком по строительству объектов нефтегазовой отрасли. А "Стройтрансгаз" практически прекратил сотрудничество с газовой отраслью, переключившись на электроэнергетику, а затем на дорожное строительство. Однако вскоре "Газпром" решил, что владеть строительными мощностями для него - непрофильный бизнес, и продал строительные "дочки" Аркадию Ротенбергу. А "Газпромстройинжиниринг" был трансформирован в регионального заказчика.

В 2005 году зампред Александр Ананенков провозгласил так называемый "второй этап реформы "Газпрома", с группировкой специализированных направлений деятельности концерна по многочисленным отдельным дочерним обществам. Если раньше эти функции заказчика выполнял один "Ямалгазинвест", то на "втором этапе реформы" были созданы "Газпром инвест Запад", "Газпром инвест Юг", "Газпром инвест Восток". Позднее, уже в 2010 году, на базе "Газпром инвест Запада" (теперь просто "Газпром инвест") был создан единый заказчик, консолидирующий задачи "Газпром инвест Юга", "Ямалгазинвеста", "Питер газа".